Додано: Суб 12 вер, 2020 16:34

А я дуже уважно читав гілки:

- про київську нерухомість...

- про львівську нерухомість...

Зверніть увагу: на жодній з гілок я не залишив сміття....

Але читати дуже цікаво: повторюся - мене не хвилює ніяким чином КРЖН - але я відверто щасливий, що в Україні є розумні люди - вони там - читаю із насолодою...

Інші гілки НІКОЛИ не читаю і НІКОЛИ не пишу та тих гілках, які МЕНЕ НЕ СТОСУЮТЬСЯ.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.