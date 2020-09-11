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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:33
flyman написав: akurt написав:
Что меня забавляет из чтения новостей и сообщениях на других форумах:
- ощущение, что люди не оглядываются по сторонам
и думают, что где то на Земном шаре есть очень безопасные места.
Не вижу на сегодня безопасных мест в мире вообще (может быть Австралия или Новая Зеландия - так то же вас/нас туда пустит???
):
- в США проблемы с чернокожими;
- в Германии больше зараженных Коронавирусом, чем в Украине...
- там же - в США - горит чуть ли не вся Калифорния, штат Орегон и штат Вашингтон;
- во Франции родственники боятся уже шестой месяц выходить вообще из дома на улицу... Арабы задрали... русские задрали... Коронавирус задрал...
- в Израиле без автомата нельзя выходить на улицу...
- в Украине война идет уже больше, чем шла Вторая мировая война и конца войне не видно
- как сказал Портников "Мы все уже умрем, а война будет еще продолжаться"
... С чем вернулся с переговоров по Нормандской четвёрке наш представитель - с ПУСТЫМИ руками. С ПУС_ТЫ_МИ...
А по сему, господа форумчане, вспоминайте старый японский философский фильм - даже не его, а название: "СЕГОДНЯ - ЖИТЬ! Умереть - завтра..."
А потому мой совет: с бокалом красного сухого урожая 2018 смотреть в таком порядке прямо сейчас:
- фильм "2017
" (из новых, США).
- мини-сериал 11.22.63.
Что я сейчас - сериал - половину уже посмотрел - и буду делать...
А гадалки и прорицатели пусть стараются...
я ти пережив, що цілу добу тема не піднімалась в топ?
Дык пояснил же выше-пол сериала просмотрел ))
Забавный старик,хоть и хамло
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:34
А я дуже уважно читав гілки:
- про київську нерухомість...
- про львівську нерухомість...
Зверніть увагу: на жодній з гілок я не залишив сміття....
Але читати дуже цікаво: повторюся - мене не хвилює ніяким чином КРЖН - але я відверто щасливий, що в Україні є розумні люди - вони там - читаю із насолодою...
Інші гілки НІКОЛИ не читаю і НІКОЛИ не пишу та тих гілках, які МЕНЕ НЕ СТОСУЮТЬСЯ.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:37
akurt написав:
Не вижу на сегодня безопасных мест в мире вообще (может быть Австралия или Новая Зеландия - так то же вас/нас туда пустит???):
там повно всякої отруйної нечисті: камаріки, рибки, жабки, жукчки, паучки, кораліки, медузки, морські йожи, качкодзьоби і т.д. і т.п.
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flyman
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2
Додано: Суб 12 вер, 2020 16:40
То правда, пане Флаймане...
Діти були 2 рази в Австралії - то сказали, що найбільша біда - то кенгуру - то страшніше за черв"ячків та змій...
Але якось люди живуть...
Дуже цікава країна - Нова Зеландія, свого часу вивчав ретельно ситуацію та мав приятелів зі Львова - сімейна пара - туди поїхали на прожиття.
Дуже шкодую, але втратив зв"язок...
Отсаннє повідомлення було, що чоловік ледве-ледве влаштувався на розвантаження гіпсокартону... та прибиральником в МакДональдс...
Жінка приїхала "під соусом" навчання в університеті - в магістратурі...
Перше, що зробили:
- зняли житло (цікаво було, що оплата потижнева (!!!).
- за 2 000 доларів купили авто...
А так було б цікаво...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:47
Мизантрóп написав: flyman написав: akurt написав:
Что меня забавляет из чтения новостей и сообщениях на других форумах:
- ощущение, что люди не оглядываются по сторонам
и думают, что где то на Земном шаре есть очень безопасные места.
Не вижу на сегодня безопасных мест в мире вообще (может быть Австралия или Новая Зеландия - так то же вас/нас туда пустит???
):
- в США проблемы с чернокожими;
- в Германии больше зараженных Коронавирусом, чем в Украине...
- там же - в США - горит чуть ли не вся Калифорния, штат Орегон и штат Вашингтон;
- во Франции родственники боятся уже шестой месяц выходить вообще из дома на улицу... Арабы задрали... русские задрали... Коронавирус задрал...
- в Израиле без автомата нельзя выходить на улицу...
- в Украине война идет уже больше, чем шла Вторая мировая война и конца войне не видно
- как сказал Портников "Мы все уже умрем, а война будет еще продолжаться"
... С чем вернулся с переговоров по Нормандской четвёрке наш представитель - с ПУСТЫМИ руками. С ПУС_ТЫ_МИ...
А по сему, господа форумчане, вспоминайте старый японский философский фильм - даже не его, а название: "СЕГОДНЯ - ЖИТЬ! Умереть - завтра..."
А потому мой совет: с бокалом красного сухого урожая 2018 смотреть в таком порядке прямо сейчас:
- фильм "2017
" (из новых, США).
- мини-сериал 11.22.63.
Что я сейчас - сериал - половину уже посмотрел - и буду делать...
А гадалки и прорицатели пусть стараются...
я ти пережив, що цілу добу тема не піднімалась в топ?
Дык пояснил же выше-пол сериала просмотрел ))
Забавный старик,хоть и хамло
мабуть, не потрібно нікого везти в аеропорт (з аеропорта), або на оглядини нерухомості. Сезон закінчився.
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2
Додано: Суб 12 вер, 2020 16:52
Заканчивается, ещё месяц и некому приносить пиво.Нас ждут окуительные истории про лыжный комплекс саклыкент))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Мизантрóп
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Додано: Суб 12 вер, 2020 16:55
Запишу собі в блокнот - в перелік - пане Флаймане - Ваших помилок під номером 17:
- помиляється кожного дня.
В понеділок о 21-00 зустрічаю приятелів - літак НЕ З УКРАЇНИ - з пересадкою в Стамбулі - перші 2 доби будуть жити у мене - потім зняли готель до 27 вересня...
В четвер зустрічаю відразу двох "іноземців" - серед них племінницю з чоловіком - прилітають із Запоріжжя - будуть жити у мене тиждень. Та ще реальних іноземців-приятелів в той же день (час ще не знаю).
8 жовтня проводжатиму в аеропорт приятелів із Херсона - мають тут квартиру - відлітають у справах бізнесу... Потім повернуться...
Не помиляйтеся щоденно в житті - а особливо по відношенню до akurt'a - а то введе в оману будь-яка циганка на будь-якому вокзалі.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 17:27
flyman написав:
цікаво два моменти:
- 16000 грн. в одну сторону авто і майже три доби, замість літаком.
- навіщо брати повне авто барахла, якщо акурт каже, що все дешевше в Туреччині.
Пан Флайман реально цікава людина.
Втрачає власні шалені гроші, тому що не бачить за деревами гори:
- люди мають житло в Туреччині, а не в Бучі/Києві/Львові/Дніпрі, мають ВНЖ в Туреччині і тому їдуть жити з Харкова - куди??? - в Туреччину, де мають власну квартиру.
- люди їдуть з дитиною 5,5 років... Дитина вимагає багато "барахла
"... Це тільки батьки дітей - звісно - мають знати... Тут не всім повезло... Буває і діти є, але кинуті напризволяще голодувати та бідькатися дуже дуже далеко від батька...
- люди проїхали 2 800 км і тільки відрізок від Харкова до Умані виявився - не знаю яких слів підібрати - ну там немає дороги взагалі... А далі - дуже цікава приємна дорога.
- akurt
їздить зі Львова - 2 200 км - 3 доби - даі ночівлі - витрачає 200 доларів - це зовсім не 16 000 гривень - а 5 550 - а люди їхали як вони сказали - не дуже поспішаючи і з зупинками - 3 ночі 4 доби - тому що із собою дитина 5,5 років та ще й - смішно сказати - папуга... До речі - а чого й не їхати дорогами Європи 4 доби... Це ж подорож, емоції... задоволення... мандри...
"Подорожуйте - це єдине, що у Вас не можна відібрати!" (Марк Твен
).
- люди їдуть на ВЛАСНОМУ авто - це дуже вірно (!!!) - і будуть тут жити цілий рік у власній квартирі і їздити на власному авто...
А що таке 16 000 гривень...
Тим більше 5 550...
16 000 - то середня по Україні зарплатня за місяць...Копійки...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Додано: Суб 12 вер, 2020 18:01
akurt написав:
А що таке 16 000 гривень...
Тим більше 5 550...16 000 - то середня по Україні зарплатня за місяць..
.Копійки...
Кому як... Хтось за ці грощі буде жити півроку...
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