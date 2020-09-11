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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 вер, 2020 19:11
change_pm написав: akurt написав:
А що таке 16 000 гривень...
Тим більше 5 550...16 000 - то середня по Україні зарплатня за місяць..
.Копійки...
Кому як... Хтось за ці грощі буде жити півроку...
на йогуртах
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 12 вер, 2020 20:01
Так Ви ж не їсте людські продукти...
То Вам вистачить на більше, ніж половина року...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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akurt
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