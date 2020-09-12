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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 19:11

  change_pm написав:
  akurt написав:А що таке 16 000 гривень...
Тим більше 5 550...
16 000 - то середня по Україні зарплатня за місяць...
Копійки...

Кому як... Хтось за ці грощі буде жити півроку...

на йогуртах
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:01

Тут саме цікаве, що зазначену вище цифру - 16 000 - назвав сьогодні не я, а пан flyman - який - як на мене - часто (боюся сказати "завжди" або "в 100% випадків") - помиляється навіть не в цифрах, а в числах.
Тобто в даному випадку - в грошАх.
Тому що є різнця між тим, що таке "цифра" і що таке "число"...

ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Приємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕТГАЛ у Львові.
Початок будівництва: травень 2019.
Закінчення: вересень 2020 (за планом - 2021).
http://novyy.lviv.ua/new_2019.html
Квартира двушка 72,4 кв. метрів. Купили в червні 2019 по 750 доларів квадрат.
Чоловік виступає за те, щоби робити ремонт та здавати (вже мають квартири під здачу).
Жінка виступає за те, щоби "накинути" зверху тисяч 20 долярів та продавати... Але ж як "накинути" - 7 "двушок" ще не продані...
Подивимося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 22:33

  akurt написав:риємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕАЛ у Львові.

Акрт, пиши за темою форуму. Не флуди!!!

Наскільки за рік подешевшала турецька курортна нерухомість (в доларах)- ти скажеш нарешті???
Якщо вона подорожчала - наведи посилання на першоджерело, наш Кемаль Ататюрк((((( :mrgreen:

  Мизантрóп написав:ещё месяц и некому приносить пиво.

Приймачок Копійчаник принесе, він такий((((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 757758759760
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