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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:01

Тут саме цікаве, що зазначену вище цифру - 16 000 - назвав сьогодні не я, а пан flyman - який - як на мене - часто (боюся сказати "завжди" або "в 100% випадків") - помиляється навіть не в цифрах, а в числах.
Тобто в даному випадку - в грошАх.
Тому що є різнця між тим, що таке "цифра" і що таке "число"...

ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Приємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕТГАЛ у Львові.
Початок будівництва: травень 2019.
Закінчення: вересень 2020 (за планом - 2021).
http://novyy.lviv.ua/new_2019.html
Квартира двушка 72,4 кв. метрів. Купили в червні 2019 по 750 доларів квадрат.
Чоловік виступає за те, щоби робити ремонт та здавати (вже мають квартири під здачу).
Жінка виступає за те, щоби "накинути" зверху тисяч 20 долярів та продавати... Але ж як "накинути" - 7 "двушок" ще не продані...
Подивимося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo ... 22746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:01

  Мизантрóп написав:https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo-na-4-den-druzhina-pomerlogo-vid-koronavirusu-v-turechchini-ukrayincya-rozpovila-podrobici-tragediyi-1622746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.

Всі ці закордонні курортні поїздки з метою "відпочити від важкої непосильної праці" - є надійним засобом отримати короновірус, нільську ліхорадку, амебну дизентерію чи іншу екзотичну хворобу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:13

  Мизантрóп написав:https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo-na-4-den-druzhina-pomerlogo-vid-koronavirusu-v-turechchini-ukrayincya-rozpovila-podrobici-tragediyi-1622746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.

а чудо медицина ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 757758759760
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