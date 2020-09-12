Тобто в даному випадку - в грошАх.
Тому що є різнця між тим, що таке "цифра" і що таке "число"...
ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Приємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕТГАЛ у Львові.
Початок будівництва: травень 2019.
Закінчення: вересень 2020 (за планом - 2021).
Квартира двушка 72,4 кв. метрів. Купили в червні 2019 по 750 доларів квадрат.
Чоловік виступає за те, щоби робити ремонт та здавати (вже мають квартири під здачу).
Жінка виступає за те, щоби "накинути" зверху тисяч 20 долярів та продавати... Але ж як "накинути" - 7 "двушок" ще не продані...
Подивимося...