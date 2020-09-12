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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 20:01

Тут саме цікаве, що зазначену вище цифру - 16 000 - назвав сьогодні не я, а пан flyman - який - як на мене - часто (боюся сказати "завжди" або "в 100% випадків") - помиляється навіть не в цифрах, а в числах.
Тобто в даному випадку - в грошАх.
Тому що є різнця між тим, що таке "цифра" і що таке "число"...

ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Приємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕТГАЛ у Львові.
Початок будівництва: травень 2019.
Закінчення: вересень 2020 (за планом - 2021).
http://novyy.lviv.ua/new_2019.html
Квартира двушка 72,4 кв. метрів. Купили в червні 2019 по 750 доларів квадрат.
Чоловік виступає за те, щоби робити ремонт та здавати (вже мають квартири під здачу).
Жінка виступає за те, щоби "накинути" зверху тисяч 20 долярів та продавати... Але ж як "накинути" - 7 "двушок" ще не продані...
Подивимося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 10:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo ... 22746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:01

  Мизантрóп написав:https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo-na-4-den-druzhina-pomerlogo-vid-koronavirusu-v-turechchini-ukrayincya-rozpovila-podrobici-tragediyi-1622746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.

Всі ці закордонні курортні поїздки з метою "відпочити від важкої непосильної праці" - є надійним засобом отримати короновірус, нільську ліхорадку, амебну дизентерію чи іншу екзотичну хворобу
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 11:13

  Мизантрóп написав:https://tsn.ua/coronavirus/pogano-stalo-na-4-den-druzhina-pomerlogo-vid-koronavirusu-v-turechchini-ukrayincya-rozpovila-podrobici-tragediyi-1622746.html

Великий комбинатор Остап Бендер точно знал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис. Речь, конечно, идет о гарантии сохранности вашего кошелька.

а чудо медицина ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 12:41

  flyman написав:а чудо медицина ?


А Ви хіба знаєте, що то таке?

Про лечение коронавируса в Турции.
На сегодня я не знаю никого из украинской диаспоры, кто бы подхватил коронавирус.
Однако знаю лично двоих граждан Турции, который именно в эти дни проходят курс лечения и у них подтвержден диагноз.
Итак:
1. Оба они не носили маски на лице, если очень нужно - носили "на рукаве" или на подбородке.
2. Интенсивно рассказывали всем, что Коронавируса НЕТ и его придумали хитрые злодеи. И скажу прямо: рассказывали ОЧЕНЬ агрессивно. Думаю, читатель и сам знает таких людей в своем окружении.
3. У них начались типичные симптомы, не раз описанные в интернете, которые они оба (!) называли "синусит": насморк, заложенный нос, легкий сухой кашель, вроде не было температуры.
4. От начала заболевания прошла примерно неделя и они поняли, что дело нечисто.
Первый имеет очень крутую медстраховку турецкую от работодателя, он 31 августа обратился в госбольницу, где ему немедленно делали тест и рентген. Второй имеет обычную страховку и тест на коронавирус делали только потому, что температура была 37,1 градуса (менее 37 градусов тест не делают).
5. Ответы получили на следующий день: ПОЗИТИВНЫЙ (брали кровь из вены и очень очень глубоко опускали специальную палочку в носоглотку). Второй сделали КТ. И у первого и у второго были изменения в легких.
6. И первого, и второго отправили домой на очень жесткую изоляцию.
7. НЕ менее 12-ти раз день раздавались звонки и представитель Минздравоохранения подробно расспрашивал о самочувствии. Параллельно звонил участковый врач расспрашивал о самочувствии и назначил план лечения.
8. Лекарства доставили на дом - медработник выдал под расписку (просил расписаться своей ручкой и не притрагиваться к карте больного).
9. Чем лечили? Как я понимаю, болезнь проходит в относительно легкой форме.
Первый получил Фавипиравир, это противовирусное лекарство от гриппа.
Второго Плаквенилом, это противомалярийное лекарство.
Первый болезнь переносил легко, с 31 авуста находится под жестким карантином в 3-х комнатной квартире (почти закрыт в комнате постоянно) с родителями 65 лет. Родители, что интересно здоровы.
Второй находится в трехкомнатной квартире с женой и с двумя детьми.
Тут тоже интересно: и дети, и жена примерно на 4-ый день перенесли сильное расстройство кишечника и более ничего. Во как!
Второй примерно на пятый день утром полностью потерял обоняние и вкусовые ощущения, испытывал невероятную слабость со словами: "Болят не кости, а все мышцы сразу". Сказал, что когда ел котлету, то ощущал что это что-то мягкое и теплое и БОЛЬШЕ НИЧЕГО.
Еще интересный факт: единственные вкусовые ощущения придавала - как не удивительно - Пепси-Кола.
Все дни температуры не было - была невероятная слабость, которая то усиливалась, то понижалась. Все дни настойчиво и регулярно звонили и медики из Минздравоохранения и участковый врач.
Первому сегодня - на 14-ый день после первого теста - будут делать повторный тест, что интересно ему разрешили выйти на улицу. Тесты делают бесплатно.

Итак, поскольку у обоих коронавирус не дал сильного осложнения на легкие, то лечение проходит амбулаторно под реально жестким контролем. Между прочим, когда у первого отец 65 лет вышел из квартиры на улицу вынести мусор - кто-то из соседей позвонил в полицию - немедленно приехала бригада и почти настильно увели его в квартиру.

Ну и для нашего грамотея Мизантропа.
Вчера разговаривал с Запорожьем.
Коронавирус у моего приятеля с ТЕМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ, что и у моих знакомых в Анталии. В поликлинику НЕ ходят, к семейному врачу НЕ ходили, тест на Коронавирус НЕ делали.
Это про "чудо-медицину".
Коронавирус у его сестры, у мужа сестры, у детей сестры: чихают, кашляют, пьют жаропонижающее, валятся с ног, и ВСЕ ЕЗДЯТ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В АВТОБУСАХ И МАРШРУТКАХ. Вчера ехали в автобусе маршрута 55 на жм Бабурка и всю дорогу были без маски, чихали кашляли на весь автобус. Пьют Немисил.
Валятся с ног, сильная слабость, но идут на работу. Заражая других.
Между прочим, один держит киоск на рынке Анголенко, торгуют каждый день (!!!), компаньон по магазину уже тоже заболел и обвиняет первого в этом. Но тоже ходит торговать в киоске.

Так-то вот парни:
- социальная дистанция!
- маски НОВЫЕ ЧИСТЫЕ и не на подбородке!
- мыло мыло и еще раз мыло!

Совет от себя: вечером полощите горло из стакана с виски Грантс, что я и делаю.
В широкий стакан добавляйте три кубика льда.

Ну і для панів вище: у Вас же немає сумнівів, що особисто Вас ніхто ніде і ніяк не буде лікувати? І тест на коронавірус ви НЕ здасте, хіба що за гроші - і то за повідомленнями української преси - тести вже "гуляють" фальшиві...
Це на тему "чудо медицини"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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