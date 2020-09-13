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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 10:40

Слава Богу, что пан Франт форумчанам - я надеюсь - ибо бред не читаю - все доходчиво объясняет про недвижимость. Я рад за своего Санчо Панса.

НЕДВИЖИМОСТЬ И ВНЖ

Как известно, самые крупные специалисты по зарубежной недвиге пишут глупости прямо в 07-06 утра, а потом с периодичностью в 3 минуты...
Именно в это время мои приятели заняли очередь на проходной Миграционной службы в Анталии.
Я подъехал к открытию в 08-30 помочь советом при беседе с чиновником. Мы были первыми.
Пакет документов я предварительно помог им сформировать.
В 9-00 уже вышли - на руках были "временные ВНЖ" со сроком действия до августа 2021.
Вопрос у чиновника к семейной паре был один: покажите оригинал Свидетельства о браке. Не вопрос. Их приготовлено у нас.
Постоянный пластик получат по почте.
Все расходы составили 700 лир на человека или 700/7,50х27,5=2 570 гривен.
Временный ВНЖ позволяет:
- оформить пребывание авто украинской регистрации без уплаты таможенных платежей на срок до 2-х лет.
- открывать счета в турецких банках.
- открывать депозиты в турецких банках (планируют, среди документов была выписка из банка о наличии на счете предусмотренной Правилами миграционной службы суммы в 6000 долларов на человека).
- купить музейную карту за 60 лир для посещения в течение года всех музеев Турции бесплатно.
- покупать входные билеты во все места развлечений, например, в самый большой в Европе аквариум - она Анталии - со скидкой в 70%.
- сколько угодно раз покидать Турцию и возвращаться.
- двигаться транзитом на авто из Украины через Румынию и Болгарию без вопросов со стороны стран транзита (планируют приехать в следующий раз на своем авто).

Автору прикольно было неделю назад читать на этой ветке твердое мнение тех, кто никогда никогда в жизни не получит никак и ни в какой стране мира никакое ВНЖ, о том, что оно совсем не нужно.
Именно так: кислород тоже нужен не всем.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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