Додано: Пон 14 вер, 2020 10:40

Слава Богу, что пан Франт форумчанам - я надеюсь - ибо бред не читаю - все доходчиво объясняет про недвижимость. Я рад за своего Санчо Панса.



НЕДВИЖИМОСТЬ И ВНЖ



Как известно, самые крупные специалисты по зарубежной недвиге пишут глупости прямо в 07-06 утра, а потом с периодичностью в 3 минуты...

Именно в это время мои приятели заняли очередь на проходной Миграционной службы в Анталии.

Я подъехал к открытию в 08-30 помочь советом при беседе с чиновником. Мы были первыми.

Пакет документов я предварительно помог им сформировать.

В 9-00 уже вышли - на руках были "временные ВНЖ" со сроком действия до августа 2021.

Вопрос у чиновника к семейной паре был один: покажите оригинал Свидетельства о браке. Не вопрос. Их приготовлено у нас.

Постоянный пластик получат по почте.

Все расходы составили 700 лир на человека или 700/7,50х27,5=2 570 гривен.

Временный ВНЖ позволяет:

- оформить пребывание авто украинской регистрации без уплаты таможенных платежей на срок до 2-х лет.

- открывать счета в турецких банках.

- открывать депозиты в турецких банках (планируют, среди документов была выписка из банка о наличии на счете предусмотренной Правилами миграционной службы суммы в 6000 долларов на человека).

- купить музейную карту за 60 лир для посещения в течение года всех музеев Турции бесплатно.

- покупать входные билеты во все места развлечений, например, в самый большой в Европе аквариум - она Анталии - со скидкой в 70%.

- сколько угодно раз покидать Турцию и возвращаться.

- двигаться транзитом на авто из Украины через Румынию и Болгарию без вопросов со стороны стран транзита (планируют приехать в следующий раз на своем авто).



Автору прикольно было неделю назад читать на этой ветке твердое мнение тех, кто никогда никогда в жизни не получит никак и ни в какой стране мира никакое ВНЖ, о том, что оно совсем не нужно.

Именно так: кислород тоже нужен не всем.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.