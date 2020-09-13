Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут саме цікаве, що зазначену вище цифру - 16 000 - назвав сьогодні не я, а пан flyman - який - як на мене - часто (боюся сказати "завжди" або "в 100% випадків") - помиляється навіть не в цифрах, а в числах. Тобто в даному випадку - в грошАх. Тому що є різнця між тим, що таке "цифра" і що таке "число"...
ПРО НЕРУХОМІСТЬ Приємна звістка від приятелів: сьогодні здано в експлуатацію новий будинок від МЕТГАЛ у Львові. Початок будівництва: травень 2019. Закінчення: вересень 2020 (за планом - 2021). http://novyy.lviv.ua/new_2019.html Квартира двушка 72,4 кв. метрів. Купили в червні 2019 по 750 доларів квадрат. Чоловік виступає за те, щоби робити ремонт та здавати (вже мають квартири під здачу). Жінка виступає за те, щоби "накинути" зверху тисяч 20 долярів та продавати... Але ж як "накинути" - 7 "двушок" ще не продані... Подивимося...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Про лечение коронавируса в Турции. На сегодня я не знаю никого из украинской диаспоры, кто бы подхватил коронавирус. Однако знаю лично двоих граждан Турции, которые именно в эти дни проходят курс лечения и у них позитивный тест на коронавирус. Итак: 1. Оба они "принципиально" НЕ носили маски на лице, если очень нужно - носили "на рукаве" или на подбородке. Первы носил на лице - когда заставляли тканевую явно не свежую маску. И то "нЕхотя"... 2. Интенсивно рассказывали всем, что Коронавируса НЕТ и его придумали хитрые злодеи. И скажу прямо: рассказывали постоянно ОЧЕНЬ агрессивно. Думаю, читатель и сам знает таких людей в своем окружении, которые агрессивно рассказывают, что коронавирус придумал Трамп или коммунисты. 3. У них начались типичные симптомы, не раз описанные в интернете, которые они оба (!) сперва называли "синусит": насморк, заложенный нос, легкий сухой кашель, тяжело дышать, головные боли, вроде почти не было температуры. 4. От начала заболевания прошла примерно неделя, и они поняли, что дело нечисто. Первый имеет очень крутую медстраховку турецкую от работодателя, он 31 августа обратился в госбольницу, где ему немедленно сделали тест и рентген. Второй имеет обычную страховку и тест на коронавирус делали только потому, что температура была 37,1 градуса (менее 37 градусов тест не делают). 5. Ответы получили на следующий день: ПОЗИТИВНЫЙ (брали кровь из вены и очень очень глубоко опускали специальную палочку в носоглотку). Второму сделали сразу после этого КТ. И у первого и у второго были изменения в легких. Все это быстро и бесплатно. Кстати, второй сказал, что на приеме в больнице была очередь из 10-12 человек (удивился, что мало). 6. И первого, и второго отправили домой на очень жесткую изоляцию. 7. НЕ менее 12-ти раз день (!!!) раздавались звонки и представитель Минздравоохранения подробно расспрашивал о самочувствии. Параллельно звонил участковый врач расспрашивал о самочувствии и назначил план лечения. 8. Лекарства доставили на дом - медработник выдал под расписку (просил расписаться своей ручкой и не притрагиваться к карте больного у себя в руках). 9. Чем лечили? Как я понимаю, болезнь проходит в относительно легкой форме. Первый получил Фавипиравир, это противовирусное лекарство от гриппа. Второго - Плаквенилом, это противомалярийное лекарство. Первый болезнь переносил легко, с 31 авуста находится под жестким карантином в 3-х комнатной квартире (почти закрыт в комнате постоянно) с родителями 65 лет. Родители, что интересно здоровы. Второй находится в трехкомнатной квартире с женой и с двумя детьми. Тут тоже интересно: и дети, и жена примерно на 4-ый день перенесли сильное расстройство кишечника и более ничего. Во как! Второй примерно на пятый день утром полностью потерял обоняние и вкусовые ощущения, испытывал невероятную слабость со словами: "Болят не кости, а все мышцы сразу". Сказал, что когда ел котлету, то ощущал что это что-то мягкое и теплое и БОЛЬШЕ НИЧЕГО. Еще интересный факт: единственные вкусовые ощущения придавала - как не удивительно - Пепси-Кола. Все дни температуры не было или почти не было - была невероятная слабость, которая то усиливалась, то понижалась. ...Все дни настойчиво и регулярно звонили и медики из Минздравоохранения и участковый врач. Первому завтра - на 14-ый день после первого теста - будут делать повторный тест, что интересно ему разрешили выйти на улицу. Тесты и все процедуры делают бесплатно.
Итак, поскольку у обоих коронавирус не дал сильного осложнения на легкие, то лечение проходит амбулаторно под реально жестким контролем. Между прочим, когда у первого отец 65 лет вышел из квартиры на улицу вынести мусор - кто-то из соседей позвонил в полицию - немедленно приехала бригада и почти настильно увели его в квартиру.
Ну и для нашего грамотея Мизантропа. Вчера разговаривал с Запорожьем. Коронавирус вероятно у моего приятеля с ТЕМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ, что и у моих знакомых в Анталии. В поликлинику НЕ ходят, к семейному врачу НЕ ходили, тест на Коронавирус НЕ делали. И НЕ знают, где его делать, кто его будет делать, как и за сколько. Это про "чудо-медицину". Коронавирус у его сестры, у мужа сестры, у детей сестры: чихают, кашляют, пьют жаропонижающее, валятся с ног, и ВСЕ ЕЗДЯТ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В АВТОБУСАХ И МАРШРУТКАХ. Вчера ехали в автобусе маршрута 55 на жм Бабурка и всю дорогу - там долго долго ехать - были без маски, чихали кашляли на весь автобус. Пьют Немисил. Валятся с ног, сильная слабость, но идут на работу. Заражая других. Между прочим, один держит киоск на рынке Анголенко в Запорожье, торгуют каждый день (!!!), компаньон по магазину уже тоже заболел и обвиняет первого в этом. Но тоже ходит торговать в киоске.
Так-то вот парни: - социальная дистанция! - маски НОВЫЕ ЧИСТЫЕ и не на подбородке! - мыло, мыло и еще раз мыло!
Совет от себя: вечером полощите горло из стакана с виски Грантс, что я и делаю. В широкий стакан добавляйте три кубика льда.
Ну і для панів вище: у Вас же немає сумнівів, що особисто Вас ніхто ніде і ніяк не буде лікувати? І тест на коронавірус ви НЕ здасте, хіба що за гроші - і то за повідомленнями української преси - тести вже "гуляють" фальшиві... Це на тему "чудо медицини"...
Для довідки: всі українці в Туреччині, які отримали ВНП, обов"язково мають Поліс медичного страхування іноземця (вартість менша за 100 доларів на рік), на днях офіційно було підтверджено, що в разі звернення іноземця до приватної клініки та при необхідності лікування в стаціонарі всі витрати покриває і страховик, і Турецька республіка.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Для українців в Туреччині інтересна новина: - до 2023 року закінчують гігантський проект нового мосту через протоку Дарданели - він проходить західніше та південніше Стамбула. Canakkale 1915 Bridge (1915 Çanakkale Köprüsü). - звідти вже прокладають швидкісні - в три полоси в кожному напрямку автодороги на Ізмір та - увага - на Анталію! Вже зявлено, що це суттєво скорочує шлях з Європи до курортних міст Середземного моря! Зовсім нову швидкісну трасу "Ізмір-Денізлі" в бік Анталії десь місяць тому відкрили - німецькі автобани гірко плачуть... Цікаво, що головний напрямок автошляхів - це Анталія (!!!). Дивіться, яка ефективність нової ділянки автобану з Анкари в бік Анталії: було 317 км (першої черги) і можна було доїхати за 4 години 15 хвилин, а стало 275 км, які можна подолати за 2 години 20 хвилин. При цьому суперсучасна трасса має не просто асфальт: оптоволоконну мережу, датчики, камери, центр даних і управління "Розумний спосіб"... (https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son ... r-41603413) За останні 18 років в Туреччині побудували 315 (!!!) тунелів загальною довжиною 483 км. Зараз завершують новий довжелезний тунель на трасі від Анталії вздовж Середземного моря - там ідуть гігантські автодорожні роботи з величезними підпірними стінами близько бухти Адрасан. Гадаю, що сьогодні - завтра в подорож з бухти Адрасан у відкрите море до незаселеного острова на яхті буде відпливати з родиною один із форумчан (я консультував та надавав зв"язок з капітаном).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Вся Украина следит за самыми значительными событиями в мире недвижимости. "Процесс 1" и "Процесс 2" - описаны выше на этой ветке - примерно 3 страицы назад. Процесс 1 - продан кусок земли в селе очень не близко к городу (удалено) за 50 000 долларов, Участок продавалая очень давно, все не было покупателя, и вдруг набежали. Из 50 000 долларов 2 500 получил злобный жадный риэлтор, сейчас потирает животик от удовольствия.
Процесс 2 соответствует гигантскому проекту "Оточення Кийова кавалірками" - мається на увазі здавати в оренду бідноті, яке "на хоче жити в гуртожитку", безробіним або студентам.
Битва началась так: вперед вырвался Процесс 2 путем покупки первой из "n" "кавалірок" - чудного кирпичного параллелепипеда в 15 кв. метров.
По Процессу 1: - в cубботу куплена квартира за 42 000 долларов из (50 000-2500), полученных за земельный участок в селе; - квартиру искали люди, опытные, а не дилетанты, потому критерий был один: если искать в городе центр, и в этом центре - самый центр - то вот здесь и надо брать. Таких квартир уже 5 (пять) или 6 (шесть) я уже и сам запутался... Мониторили кучу сайтов. Удача! 42 000 долларов - все расходы: двушка - "особая" хрущевка (строилась для непростых людей) площадь 45 кв. метров. Хрущевка планировки "налево и направо".
Самое важное: квартира со свежим приличным ремонтом, с очень хорошей современной мебелью. Единственное, чего нет - ТВ. Квартира под арендаторов. Требует убрать часть реально приличной современной мебели (владельцы были книголюбами). Жадный риэлтор оказался не жадный - взял всего 1 000 долларов (включены в 42 000 долларов).
Начинается поиск арендаторов: с детьми, с собаками, с котами, с попугаями, с извращениями НЕ приходить. Хотелка: 12 000 гривен в месяц. Считаем доходность: 12 000 гривен - 435 долларов. Затраты: 42 000 долларов. 42 000 - 100% 12х435- х% х=12х435х100/42000=12,42% годовых по валюте...
Мяч на стороне "Процесса 2". Ждем-с...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Понедельник, 7-30 утра: в это время мои приятели заняли очередь на проходной Миграционной службы в Анталии. Получение ВНЖ по факту владения квартирой "2+1" в новом доме (куплена в 2019). В 9-00 уже вышли - на руках были "временные ВНЖ" со сроком действия до августа 2021. Вопрос у чиновника к семейной паре был один: покажите оригинал Свидетельства о браке. Не вопрос. Их приготовлено у нас. Постоянный пластик получат по почте. Все расходы составили 700 лир на человека или 700/7,50х27,5=2 570 гривен. Временный ВНЖ позволяет: - оформить пребывание авто украинской регистрации без уплаты таможенных платежей на срок до 2-х лет. - выполнять любые операции в турецких банках в том числе оформлять кредит. - сколько угодно раз покидать Турцию и возвращаться. - двигаться транзитом на авто из Украины через Румынию и Болгарию без вопросов со стороны стран транзита (планируют приехать в следующий раз на своем авто).
akurt'у прикольно было неделю назад читать на этой ветке твердое мнение тех, кто никогда никогда в жизни не получит никак и ни в какой стране мира никакое ВНЖ, о том, что оно совсем не нужно. Именно так: кислород тоже нужен не всем.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Текст ниже был мною размещен нечаянно на "киевской ветке" - сработала кнопка "Цитировать". Сразу там удалил и перенес сюда. Но текст получил сразу минимум два копирования. Тем более интереснее....
drevlyanin написав:Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец! Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении. Какая мотивация должна быть у людей, что бы каждый день терять столько времени-ума не приложу. Хорошо, что я ехал против потока. В общем, если на работу каждый день в Киев, то пригород в этом направлении очень хреновая альтернатива КРЖН. Ну разве что добираться электричкой (если её снова не закроют на карантин) или ехать не в часы пик. Вы тут давеча спорили центр или прицентралье, так я вам скажу это такие мелочи, по сравнению с опой, на подступах к Киеву. Поеду завтра за грибами, в благославенные места, где недавно Хьюм отдыхал, подлечу нервы.
Подлечим нервы?
ГДЕ ПОКУПАЮТ НЕДВИЖИМОСТЬ В АНТАЛИИ УКРАИНЦЫ
Сегодня посетили сразу три интересных объекта, в которые вкладываются в эти дни украинцы и куда будут вкладываться дальше.
Скажу сразу: объекты не из дешевых, а, пожалуй, самые дорогие. Все объекты - один застройщик с миллиардными оборотами.
Объект 1. CasAba. Очен круто и очень дорого. На этапе окончания работ и сдачи объекта цена была 1 400 000 лир или примерно 300 000 долларов. В наши дни здесь нельзя купить квартиру (все выкуплены), но можно снять квартиру "2+1" при условии предоплаты за весь год вперед за 10 000 долларов (!!!). http://ozpinarlar.com.tr/en/portfolio/casaba-eng/ Подземные паркинги, СПА центры, крытый и открытый плавательные бассейны. Система "Умный дом".
Объект 2.CasaMax. Стадия интенсивного строительства. Срок сдачи - сентябрь 2021. Условия покупки квартиры "2+1" площадью 110 кв. метров: предоплата 50%, второй транш в 20% до марта 2021, оставшиеся 30% по готовности. Здесь наши украинцы - из тех, которых я знаю - купили 31 августа 2 квартиры "2+1". Купили по 1 250 000 лир - оставшиеся две сейчас в продаже по 1 350 000 лир. http://casamax.com.tr/en/homepage/ Очень престижный район университета, в котором обучается 62 000 студентов. Напротив корпусов А, Б, С, D - природный естественный парк с хвойниками. Вид на горы. До моря 2000 метров.
Объект 3.CasaLuna. Старт продаж - через 6 месяцев. Однако сейчас прямо сегодня уже стояли мы у котлована, где идут работы по устройству фундамента и этажа "минус 1". Назвали ориентир старта цены 1 800 000 турецких лир (или 240 000 долларов, доллар 7,50 лиры).
Как мудро заметили на этой ветке горе-специалисты, все дешевеет и дешевеет...
Один из скопировавших написал:
prosecutor написав:То вы элитное что то берете. Там куча дешевого жилья 30 40 куе с ремонтом. Может даже с видом на море.
Он, конечно, ошибается: ни за 30 000, ни за 40 000 нельзя купить ничего приличного, еще и с видом на море. Разве что где-то в селе типа Алании. И то минимум за 50 000 долларов. Но мы же не покупаем что-то в Полтаве? Анталия, первая линия - минимум 300 000 долларов.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Текст ниже был мною размещен нечаянно на "киевской ветке" - сработала кнопка "Цитировать". Сразу там удалил и перенес сюда. Но текст получил сразу минимум два копирования. Тем более интереснее....
drevlyanin написав: Спешу отчитаться о впечатлениях от утреннего проезда по дорогам ОКРЖН. Это писцовый песец! Может день такой а может просто я давно там не ездил: пробка на Киев в 8.30 начиналась в Гостомеле за полтора километра от варшавки, а по самой варшавке растянулась почти до самого Ворзеля! Расчетное время доезда до Академгородка при таких вводных не менее 2-2,5 часа. А ведь вечером будет то же самое, только в обратном направлении. Какая мотивация должна быть у людей, что бы каждый день терять столько времени-ума не приложу. Хорошо, что я ехал против потока. В общем, если на работу каждый день в Киев, то пригород в этом направлении очень хреновая альтернатива КРЖН. Ну разве что добираться электричкой (если её снова не закроют на карантин) или ехать не в часы пик. Вы тут давеча спорили центр или прицентралье, так я вам скажу это такие мелочи, по сравнению с опой, на подступах к Киеву. Поеду завтра за грибами, в благославенные места, где недавно Хьюм отдыхал, подлечу нервы.
Повернетесь до Львова, вжахнетесь... не місто, а суцільний корок... а можна й просто на "Варті" погортати стрічку
п.с. а у Ваш район краще взагалі не заїжджати... що з об’їзної, що з Сокільник, що з міста щодня аварії, кількох чоловік за останні два тижні задавили на пішохідних.