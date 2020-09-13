Додано: Нед 13 вер, 2020 12:41

flyman написав: а чудо медицина ? а чудо медицина ?

позитивный

Интенсивно рассказывали всем, что Коронавируса НЕТ и его придумали хитрые злодеи. И скажу прямо: рассказывали постоянно ОЧЕНЬ агрессивно. Думаю, читатель и сам знает таких людей в своем окружении, которые агрессивно рассказывают, что коронавирус придумал Трамп или коммунисты.

на очень жесткую изоляцию.

Лекарства доставили на дом

Это про "чудо-медицину".

Между прочим, один держит киоск на рынке Анголенко в Запорожье, торгуют каждый день (!!!), компаньон по магазину уже тоже заболел и обвиняет первого в этом.

Но тоже ходит торговать в киоске.

Для довідки:

А Ви хіба знаєте, що то таке?На сегодня я не знаю никого из украинской диаспоры, кто бы подхватил коронавирус.Однако знаю лично двоих граждан Турции, которые именно в эти дни проходят курс лечения и у нихтест на коронавирус.Итак:1. Оба они "принципиально" НЕ носили маски на лице, если очень нужно - носили "на рукаве" или на подбородке. Первы носил на лице - когда заставляли тканевую явно не свежую маску. И то "нЕхотя"...2.3. У них начались типичные симптомы, не раз описанные в интернете, которые они оба (!) сперва называли "синусит": насморк, заложенный нос, легкий сухой кашель, тяжело дышать, головные боли, вроде почти не было температуры.4. От начала заболевания прошла примерно неделя, и они поняли, что дело нечисто.Первый имеет очень крутую медстраховку турецкую от работодателя, он 31 августа обратился в госбольницу, где ему немедленно сделали тест и рентген. Второй имеет обычную страховку и тест на коронавирус делали только потому, что температура была 37,1 градуса (менее 37 градусов тест не делают).5. Ответы получили на следующий день: ПОЗИТИВНЫЙ (брали кровь из вены и очень очень глубоко опускали специальную палочку в носоглотку). Второму сделали сразу после этого КТ.Все это быстро и бесплатно. Кстати, второй сказал, что на приеме в больнице была очередь из 10-12 человек (удивился, что мало).6. И первого, и второго отправили домой7. НЕ менее 12-ти раз день (!!!) раздавались звонки и представитель Минздравоохранения подробно расспрашивал о самочувствии. Параллельно звонил участковый врач расспрашивал о самочувствии и назначил план лечения.8.- медработник выдал под расписку (просил расписаться своей ручкой и не притрагиваться к карте больного у себя в руках).9. Чем лечили? Как я понимаю, болезнь проходит в относительно легкой форме.Первый получил Фавипиравир, это противовирусное лекарство от гриппа.Второго - Плаквенилом, это противомалярийное лекарство.Первый болезнь переносил легко, с 31 авуста находится под жестким карантином в 3-х комнатной квартире (почти закрыт в комнате постоянно) с родителями 65 лет. Родители, что интересно здоровы.Второй находится в трехкомнатной квартире с женой и с двумя детьми.Тут тоже интересно: и дети, и жена примерно на 4-ый день перенесли сильное расстройство кишечника и более ничего. Во как!Второй примерно на пятый день утром полностью потерял обоняние и вкусовые ощущения, испытывал невероятную слабость со словами: "Болят не кости, а все мышцы сразу". Сказал, что когда ел котлету, то ощущал что это что-то мягкое и теплое и БОЛЬШЕ НИЧЕГО.Еще интересный факт: единственные вкусовые ощущения придавала - как не удивительно - Пепси-Кола.Все дни температуры не было или почти не было - была невероятная слабость, которая то усиливалась, то понижалась....из Минздравоохранения и участковый врач.Первому завтра - на 14-ый день после первого теста - будут делать повторный тест, что интересно ему разрешили выйти на улицу. Тесты и все процедуры делают бесплатно.Итак, поскольку у обоих коронавирус не дал сильного осложнения на легкие, то лечение проходит амбулаторно под реально жестким контролем. Между прочим, когда у первого отец 65 лет вышел из квартиры на улицу вынести мусор - кто-то из соседей позвонил в полицию - немедленно приехала бригада и почти настильно увели его в квартиру.Ну и для нашего грамотеяа.Вчера разговаривал с Запорожьем.Коронавирус вероятно у моего приятеля с ТЕМИ ЖЕ СИМПТОМАМИ, что и у моих знакомых в Анталии. В поликлинику НЕ ходят, к семейному врачу НЕ ходили, тест на Коронавирус НЕ делали. И НЕ знают, где его делать, кто его будет делать, как и за сколько.Коронавирус у его сестры, у мужа сестры, у детей сестры: чихают, кашляют, пьют жаропонижающее, валятся с ног, и ВСЕ ЕЗДЯТ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В АВТОБУСАХ И МАРШРУТКАХ. Вчера ехали в автобусе маршрута 55 на жм Бабурка и всю дорогу - там долго долго ехать - были без маски, чихали кашляли на весь автобус.Пьют Немисил.Валятся с ног, сильная слабость,Заражая других.Так-то вот парни:- социальная дистанция!- маски НОВЫЕ ЧИСТЫЕ и не на подбородке!- мыло, мыло и еще раз мыло!Совет от себя: вечером полощите горло из стакана с виски Грантс, что я и делаю.В широкий стакан добавляйте три кубика льда.Ну і для панів вище: у Вас же немає сумнівів, що особисто Вас? І тест на коронавірус ви НЕ здасте, хіба що за гроші - і то за повідомленнями української преси - тести вже "гуляють" фальшиві...Це на тему "чудо медицини"...всі українці в Туреччині, які отримали ВНП, обов"язково мають Поліс медичного страхування іноземця (вартість менша за 100 доларів на рік), на днях офіційно було підтверджено, що в разі звернення іноземця до приватної клініки та при необхідності лікування в стаціонарі всі витрати покриває і страховик, і Турецька республіка.