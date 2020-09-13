Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 вер, 2020 19:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
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