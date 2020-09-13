Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:20
Не лякайте... може, колись повернусь до Львова...
Поки не планую...
Про "першить" у горлі: зараз в Анталії мешкає родина з Херсона. Спілкуємося...
Багато років мучаються то амброзією, то димом. 15 (!!!) років сиділи на гормональних уколах.
А тут - нічого немає, відчувають себе так добре, що щовечора ходять на великий спортивний комплекс біля будинка: там навіть поле для великого тенісу.
Крім того: бігові доріжки з розміткою, комплекс тренажерів, альтанки, увиті якимись гілками та квітами, комплекс для волейболу, комплекс для великого тенісу.
Все безкоштовно з гарним освітленням та ландшафтним дизайном.
І ніяких "промзон", про які пишуть на київській гілці...
Ось один з комплексів, про які я писав вище... Червоною стрілочкою показаний блок, де 31 серпня "наші" купили квартиру... Ви там руїни ЛАЗу бачите? А 25-ти поверхові шпаківні?
Зверніть увагу на дорогу... А ліворуч - природній ліс... І це - майже центр міста... Спальні райони видно далі...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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