Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:20
Не лякайте... може, колись повернусь до Львова...
Поки не планую...
Про "першить" у горлі: зараз в Анталії мешкає родина з Херсона. Спілкуємося...
Багато років мучаються то амброзією, то димом. 15 (!!!) років сиділи на гормональних уколах.
А тут - нічого немає, відчувають себе так добре, що щовечора ходять на великий спортивний комплекс біля будинка: там навіть поле для великого тенісу.
Крім того: бігові доріжки з розміткою, комплекс тренажерів, альтанки, увиті якимись гілками та квітами, комплекс для волейболу, комплекс для великого тенісу.
Все безкоштовно з гарним освітленням та ландшафтним дизайном.
І ніяких "промзон", про які пишуть на київській гілці...
Ось один з комплексів, про які я писав вище... Червоною стрілочкою показаний блок, де 31 серпня "наші" купили квартиру... Ви там руїни ЛАЗу бачите? А 25-ти поверхові шпаківні?
Зверніть увагу на дорогу... А ліворуч - природній ліс... І це - майже центр міста... Спальні райони видно далі...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:23
Імхо, зі свого досвіду...
Там є на фото щось велике справа від комплекса. Не знаю, куди будуть виходити вікна квартири наших співгромадян, але через близькість до об"єкта, то може бути неважливо. Їх буде чекати дуже "приємний" сурприз кожну ніч в 4:30 ранку...
Цікаво, жінка почне виїдати мозок чоловіку вже на перший день, чи трішки протримається???
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:29
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:29
Тут така справа, що не всі ходять на ранішню молитву... А ось кличуть до неї кожен ранок...
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