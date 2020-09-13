Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
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Додано: Вів 15 вер, 2020 19:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Стрийська стоїть від об"їзної і до центру/Сахарова зранку та від центру на виїзд до Деревача щовечора
на вихідні узагалі колапс...
п.с. якось йшов пішки до парку - ледь не задихнувся від вихлопів, аж очі виїдає і у горлі першить ...
Додано: Вів 15 вер, 2020 20:20
Не лякайте... може, колись повернусь до Львова...
Поки не планую...
Про "першить" у горлі: зараз в Анталії мешкає родина з Херсона. Спілкуємося...
Багато років мучаються то амброзією, то димом. 15 (!!!) років сиділи на гормональних уколах.
А тут - нічого немає, відчувають себе так добре, що щовечора ходять на великий спортивний комплекс біля будинка: там навіть поле для великого тенісу.
Крім того: бігові доріжки з розміткою, комплекс тренажерів, альтанки, увиті якимись гілками та квітами, комплекс для волейболу, комплекс для великого тенісу.
Все безкоштовно з гарним освітленням та ландшафтним дизайном.
І ніяких "промзон", про які пишуть на київській гілці...
Ось один з комплексів, про які я писав вище... Червоною стрілочкою показаний блок, де 31 серпня "наші" купили квартиру... Ви там руїни ЛАЗу бачите? А 25-ти поверхові шпаківні?
Зверніть увагу на дорогу... А ліворуч - природній ліс... І це - майже центр міста... Спальні райони видно далі...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:23
Імхо, зі свого досвіду...
Там є на фото щось велике справа від комплекса. Не знаю, куди будуть виходити вікна квартири наших співгромадян, але через близькість до об"єкта, то може бути неважливо. Їх буде чекати дуже "приємний" сурприз кожну ніч в 4:30 ранку...
Цікаво, жінка почне виїдати мозок чоловіку вже на перший день, чи трішки протримається???
Додано: Сер 16 вер, 2020 09:29
Додано: Сер 16 вер, 2020 10:29
Тут така справа, що не всі ходять на ранішню молитву... А ось кличуть до неї кожен ранок...
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:00
Праворуч університетська мечеть. Нагадаю тим, хто не знає, що на території Чернівецького університету є церква. І ось не повірете - жоден і мешканців Чернгівців не тікає з Чернівців.
Оскільки я приймав участь у виборі квартири, то вибрали в тому корпусі, що позначений червоною стрілкою, з ПРОТИЛЕЖНОГО боку і з вікнами ліворуч - з видом на гори.
Взагалі мене оця прискіпливість до мечетей трохи смішить: в Україні більше 2 000 000 мусульман і в Києві споруджується найбільша в Україні мечеть.
Правда, цікаво?
Взагалі, багато разів говорив панам: оглядуйтеся по боках.
У Львові церкви різного сповідування на кожному кроці - стілки культових храмів Ви в Туреччині не зустрінете.
Але справа в іншому: у Львові - і не тільки - весь час хрестяться на церкви перед тим, як когось пограбувати, або згвалтувати, або пограбувати, або щось замінувати.
Так що, панове, простіше дивіться на деякі речі.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 вер, 2020 14:02, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:01
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:07
На самом деле все проще.
Если не проецировать на собственные реалии.
В каждой стране есть свои особенности.
Например, мои сват и сваха живут во Франции, граждане Французской республики.
Вот не поверьте: на ближайшие 1000 км к их дому нет ни одной церкви УПЦ.
Только католические храмы.
Вы думаете, это мешает засилью во Франции граждан РФ и невероятного количества арабов?
Редко в каком кафе в Тулузе при попытке утром выпить кофе Вы не услышите "Калинку-Малинку" или живой голос Кобзона с песней "День Победы"...
Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу.
Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.
А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:13
Додано: Сер 16 вер, 2020 14:22
ну такое, мягко говоря не всем подойдет. Во Франции католический храм не врубает же оргАн через матюгальник на весь город?
я так скажу - долго жил на Оболони на Тимошенко - окна на трамваи. Трамваи начинали греметь в 5-30, и летом это был песец. Только задремаешь от утреннего холодка, как этот дикий грохот. Ну нах.
А поселиться в Турции, чтобы не слышать эти завывания (иначе не назовешь) можно?
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