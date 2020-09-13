Додано: Сер 16 вер, 2020 14:07

На самом деле все проще.

Если не проецировать на собственные реалии.

В каждой стране есть свои особенности.



Например, мои сват и сваха живут во Франции, граждане Французской республики.

Вот не поверьте: на ближайшие 1000 км к их дому нет ни одной церкви УПЦ.

Только католические храмы.

Вы думаете, это мешает засилью во Франции граждан РФ и невероятного количества арабов?

Редко в каком кафе в Тулузе при попытке утром выпить кофе Вы не услышите "Калинку-Малинку" или живой голос Кобзона с песней "День Победы"...

Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу.

Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.



А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.