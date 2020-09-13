akurt написав:На самом деле все проще.
Если не проецировать на собственные реалии.
В каждой стране есть свои особенности.
Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу.
Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.
А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...
Мені глибоко пофіг, будуть наші співгромадяни прокидатись в 4:30 ранку чи ні
Я з ним не знайомий, я їм ту квартиру не рекомендував.
Якщо раптом так (будуть прокидатись в 4:30 ранку), то їм через деякий час може зовсім стани погано через те, що їх квартира тепер власність, а не оренда.
І скинути її швидко без втрат (податків) буде важко.
Мій особистий досвід тепер каже, що на це треба дивитись, тому що може бути дуже некомфортно (((
Ось фото з гугл мепс - Хурма. Згори мечеть, коло 1 - ваш будинок десь там, коло 2 - Каса Гранде.
По фото зрозуміло, що мечеть що в вашому випадку, що в випадку Каси не повинно бути чути.