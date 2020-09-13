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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:29

  akurt написав:На самом деле все проще.
Если не проецировать на собственные реалии.
В каждой стране есть свои особенности.

Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу.
Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.

А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...

Мені глибоко пофіг, будуть наші співгромадяни прокидатись в 4:30 ранку чи ні :)
Я з ним не знайомий, я їм ту квартиру не рекомендував.

Якщо раптом так (будуть прокидатись в 4:30 ранку), то їм через деякий час може зовсім стани погано через те, що їх квартира тепер власність, а не оренда.
І скинути її швидко без втрат (податків) буде важко.

Мій особистий досвід тепер каже, що на це треба дивитись, тому що може бути дуже некомфортно (((

Ось фото з гугл мепс - Хурма. Згори мечеть, коло 1 - ваш будинок десь там, коло 2 - Каса Гранде.
По фото зрозуміло, що мечеть що в вашому випадку, що в випадку Каси не повинно бути чути.
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:34

Трохи не так: голос муедзіна ТЕОРЕТИЧНО чути. Обов"язково.
Тим більше, що він співає не в живу, а йде запис - і гучномовець на мінареті...
Але я реально вже не чую - просто звик.
Реально чують "новачки"... поки не звикнуть...
Навіть не впевнений, що він вперше співає о 04-30.
Але в цьому є позитив: команда - треба одягати штани та йти вже додому... До жінки...
Я відвідую мечеть, тільки щоби освятити шмат сала... завтра о 20-00 знову привезуть... Із Запоріжжя...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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