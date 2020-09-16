Додано: Сер 16 вер, 2020 14:34

Трохи не так: голос муедзіна ТЕОРЕТИЧНО чути. Обов"язково.

Тим більше, що він співає не в живу, а йде запис - і гучномовець на мінареті...

Але я реально вже не чую - просто звик.

Реально чують "новачки"... поки не звикнуть...

Навіть не впевнений, що він вперше співає о 04-30.

Але в цьому є позитив: команда - треба одягати штани та йти вже додому... До жінки...

Я відвідую мечеть, тільки щоби освятити шмат сала... завтра о 20-00 знову привезуть... Із Запоріжжя...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.