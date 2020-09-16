Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:На самом деле все проще. Если не проецировать на собственные реалии. В каждой стране есть свои особенности.
Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу. Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.
А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...
Мені глибоко пофіг, будуть наші співгромадяни прокидатись в 4:30 ранку чи ні Я з ним не знайомий, я їм ту квартиру не рекомендував.
Якщо раптом так (будуть прокидатись в 4:30 ранку), то їм через деякий час може зовсім стани погано через те, що їх квартира тепер власність, а не оренда. І скинути її швидко без втрат (податків) буде важко.
Мій особистий досвід тепер каже, що на це треба дивитись, тому що може бути дуже некомфортно (((
Ось фото з гугл мепс - Хурма. Згори мечеть, коло 1 - ваш будинок десь там, коло 2 - Каса Гранде. По фото зрозуміло, що мечеть що в вашому випадку, що в випадку Каси не повинно бути чути.
Трохи не так: голос муедзіна ТЕОРЕТИЧНО чути. Обов"язково. Тим більше, що він співає не в живу, а йде запис - і гучномовець на мінареті... Але я реально вже не чую - просто звик. Реально чують "новачки"... поки не звикнуть... Навіть не впевнений, що він вперше співає о 04-30. Але в цьому є позитив: команда - треба одягати штани та йти вже додому... До жінки... Я відвідую мечеть, тільки щоби освятити шмат сала... завтра о 20-00 знову привезуть... Із Запоріжжя...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Институт статистики Турецкой республики опубликовал данные о покупке недвижимости иностранцами за август месяц (и за период с января по август 2020 года)
Тезисно: - украинцы сохранили темп покупки квартир для себя, любимых, и вышли на докоронавирусный уровень по 75 квартир в месяц. Всего украинцы уже купили в 2020 году 442 квартиры. - лидеры по приросту - граждане РФ и граждане Великобритании - рост покупок в августе - в 2 и больше раз (!!!). Интересно: вона куда переселяются жители Туманного Альбиона и москвичи... - рекорд августа принадлежит гражданам Кувейта... Купили квартир почти в 4 раза больше, чем в июле... Для справки: в 2009 году ВВП Кувейта составил около 146 млрд долларов, на душу населения — 54,1 тыс. долларов (7-е место в мире). Теперь мне понятно, для кого построены апартаменты на первой линии Анталии, где самые дешевые апартаменты стоят 300 000 долларов... - опередили украинцев во временном периоде с начала года со счетом 442:479 граждане Великобритании...
Не тільки йогурти - то для Вас як червона ікра - недосяжнимй продукт, а й молоко.
Для тих, хто живе в Туреччині або зараз відвідує - то просто казка: долар = 7,50. Сьогодні здав на поточні витрати 800 доларів. Цікава технологія: просто на смартфоні натискаєш кнопочки - висвічується курс обміну - на 0,02 ліри менше світового ринку - вуаля - вже купа лір на рахунку - банкомат - вуаля - без комісії готівка. Казка! Сьогодні трохи вразив приятелів - експромт - іноземці - зустрів о 12-30 в аеропрту - зупинився біля супермаркету - забіг на хвилинку - двигун авто не виключав і кондиціонер - купив пляшку фірмового Шампанського Брют за 45 лір (ціна НЕ МІНЯЛАСЯ з грудня 2018 року!!!!!!!!) та просто так подарував... В них щелепа відвисла... Копійки... Відвіз у готель...
Не розумію. як люди не розуміють просту річ: якщо на одну й ту саму гривню або один той самий долар ти можеш купити/отримати БІЛЬШЕ - то то погано чи добре?????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 вер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Не тільки йогурти - то для Вас як червона ікра - недосяжнимй продукт, а й молоко.
Для тих, хто живе в Туреччині або зараз відвідує - то просто казка: долар = 7,50. Сьогодні здав на поточні витрати 800 доларів. Цікава технологія: просто на смартфоні натискаєш кнопочки - висвічується курс обміну - на 0,02 ліри менше світового ринку - вуаля - вже купа лір на рахунку - банкомат - вуаля - без комісії готівка. Казка! Сьогодні троих вразив приятелів - експромт - зупинився біля супермаркету - забіг на хвилинку - двигун авто не виключав і кондиціонер - купив пляшку фірмового Шампанського Брют за 45 лір (ціна НЕ МІНЯЛАСЯ з грудня 2018 року!!!!!!!!) та просто так подарував... В них щелепа відвисла... Копійки...
Не розумію. як люди не розуміють просту річ: якщо на одну й ту саму гривню або один той самий долар ти можеш купити/отримати БІЛЬШЕ - то то погано чи добре?????
flyman написав:USDTRY 7.50556 йогурти дешевшають і в рублі удобно пересчитувать TRYRUB 9.99092
Є думка, що може сходити на 10, але в цьому є деякий економічни позитив для Туречини, як країни.
Перше - виросте експорт, що є гут.
Друге - є можливість заробити на цьому. Дивився один слайд, де P/E турецького фондового ринку 5.9, по світу в 3 рази більше. Тобто, коли закінчиться девальвація ліри, можна вкладатись в турецьку фонду і можна зробити 3-5-7хх на суммі вкладень.
Третте - через час курс трішкі зміцниться через приток капіталу. Ті, хто вчасно вийде в ліру і інвестує, однозначно зароблять