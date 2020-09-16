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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763>
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:29

  akurt написав:На самом деле все проще.
Если не проецировать на собственные реалии.
В каждой стране есть свои особенности.

Это вам не пение муэдзина пять раз в день по 30 секунд - которое - между прочим я ВООБЩЕ не слышу.
Не воспринимаю, примерно как тиканье часов-будильника.

А вообще приятно, что нет у людей других проблем... Вот только бы мечетей поменьше, а так все зашибись...

Мені глибоко пофіг, будуть наші співгромадяни прокидатись в 4:30 ранку чи ні :)
Я з ним не знайомий, я їм ту квартиру не рекомендував.

Якщо раптом так (будуть прокидатись в 4:30 ранку), то їм через деякий час може зовсім стани погано через те, що їх квартира тепер власність, а не оренда.
І скинути її швидко без втрат (податків) буде важко.

Мій особистий досвід тепер каже, що на це треба дивитись, тому що може бути дуже некомфортно (((

Ось фото з гугл мепс - Хурма. Згори мечеть, коло 1 - ваш будинок десь там, коло 2 - Каса Гранде.
По фото зрозуміло, що мечеть що в вашому випадку, що в випадку Каси не повинно бути чути.
Зображення
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 14:34

Трохи не так: голос муедзіна ТЕОРЕТИЧНО чути. Обов"язково.
Тим більше, що він співає не в живу, а йде запис - і гучномовець на мінареті...
Але я реально вже не чую - просто звик.
Реально чують "новачки"... поки не звикнуть...
Навіть не впевнений, що він вперше співає о 04-30.
Але в цьому є позитив: команда - треба одягати штани та йти вже додому... До жінки...
Я відвідую мечеть, тільки щоби освятити шмат сала... завтра о 20-00 знову привезуть... Із Запоріжжя...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 15:08

НЕДВИЖИМОСТЬ ИНОСТРАНЦАМ!
(но не всем)

Институт статистики Турецкой республики опубликовал данные о покупке недвижимости иностранцами за август месяц (и за период с января по август 2020 года)
Зображення

Тезисно:
- украинцы сохранили темп покупки квартир для себя, любимых, и вышли на докоронавирусный уровень по 75 квартир в месяц. Всего украинцы уже купили в 2020 году 442 квартиры.
- лидеры по приросту - граждане РФ и граждане Великобритании - рост покупок в августе - в 2 и больше раз (!!!). Интересно: вона куда переселяются жители Туманного Альбиона и москвичи...
- рекорд августа принадлежит гражданам Кувейта... Купили квартир почти в 4 раза больше, чем в июле... Для справки: в 2009 году ВВП Кувейта составил около 146 млрд долларов, на душу населения — 54,1 тыс. долларов (7-е место в мире). Теперь мне понятно, для кого построены апартаменты на первой линии Анталии, где самые дешевые апартаменты стоят 300 000 долларов...
- опередили украинцев во временном периоде с начала года со счетом 442:479 граждане Великобритании...

(по материалам http://www.tuik.gov.tr/Start.do)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

USDTRY 7.50556
йогурти дешевшають
і в рублі удобно пересчитувать
TRYRUB 9.99092
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:45

Не тільки йогурти - то для Вас як червона ікра - недосяжнимй продукт, а й молоко.

Для тих, хто живе в Туреччині або зараз відвідує - то просто казка: долар = 7,50.
Сьогодні здав на поточні витрати 800 доларів.
Цікава технологія: просто на смартфоні натискаєш кнопочки - висвічується курс обміну - на 0,02 ліри менше світового ринку - вуаля - вже купа лір на рахунку - банкомат - вуаля - без комісії готівка.
Казка!
Сьогодні трохи вразив приятелів - експромт - іноземці - зустрів о 12-30 в аеропрту - зупинився біля супермаркету - забіг на хвилинку - двигун авто не виключав і кондиціонер - купив пляшку фірмового Шампанського Брют за 45 лір (ціна НЕ МІНЯЛАСЯ з грудня 2018 року!!!!!!!!) та просто так подарував... В них щелепа відвисла...
Копійки...
Відвіз у готель...

Не розумію. як люди не розуміють просту річ: якщо на одну й ту саму гривню або один той самий долар ти можеш купити/отримати БІЛЬШЕ - то то погано чи добре?????
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 вер, 2020 20:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:47

  akurt написав:Не тільки йогурти - то для Вас як червона ікра - недосяжнимй продукт, а й молоко.

Для тих, хто живе в Туреччині або зараз відвідує - то просто казка: долар = 7,50.
Сьогодні здав на поточні витрати 800 доларів.
Цікава технологія: просто на смартфоні натискаєш кнопочки - висвічується курс обміну - на 0,02 ліри менше світового ринку - вуаля - вже купа лір на рахунку - банкомат - вуаля - без комісії готівка.
Казка!
Сьогодні троих вразив приятелів - експромт - зупинився біля супермаркету - забіг на хвилинку - двигун авто не виключав і кондиціонер - купив пляшку фірмового Шампанського Брют за 45 лір (ціна НЕ МІНЯЛАСЯ з грудня 2018 року!!!!!!!!) та просто так подарував...
В них щелепа відвисла...
Копійки...

Не розумію. як люди не розуміють просту річ: якщо на одну й ту саму гривню або один той самий долар ти можеш купити/отримати БІЛЬШЕ - то то погано чи добре?????

нерухомість постійно дорожчає, що тут доброго
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

Це означає, що люди багатіють...
А багатіти - то добре....
"На место экономического богатства и экономической нищеты становятся богатый человек и богатая человеческая потребность." (Карл Маркс)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 08:21

  flyman написав:USDTRY 7.50556
йогурти дешевшають
і в рублі удобно пересчитувать
TRYRUB 9.99092

Є думка, що може сходити на 10, але в цьому є деякий економічни позитив для Туречини, як країни.

Перше - виросте експорт, що є гут.

Друге - є можливість заробити на цьому. Дивився один слайд, де P/E турецького фондового ринку 5.9, по світу в 3 рази більше. Тобто, коли закінчиться девальвація ліри, можна вкладатись в турецьку фонду і можна зробити 3-5-7хх на суммі вкладень.

Третте - через час курс трішкі зміцниться через приток капіталу. Ті, хто вчасно вийде в ліру і інвестує, однозначно зароблять :)
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:40

А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...
Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...
Смотрим:
https://fenixcenter.com.tr/

Недостатки скажу сразу:
- вроде как и близко к морю - микрорайон Анталии Liman - здесь квартиры на первой линии вообще то стартуют от 300 000 долларов, а чуть дальше от моря - минимум 200 000 долларов - заявленая пока цена выглядит реально смешной.
- земли под застройку уже нет или почти нет - и потому отхватили то, что было: с южной стены дома будут видны портовые сооружения и только потом - море...
- фактически небоскреб будет стоять прямо у развязки: "Анталия-Кемер-Пляж Коньяалты". Не самое плохое место, но и вот правду говорю... зажат между существующим жилым комплексом - стоят штук 10 высоток по 16 этажей и как раз авторазвязка.
Зображення

Достоинства:
- в самом деле близко к морю и смешные цены на квартиры; до моря по прямой 1000 м (но реально ножками так пройти не получится - реально до пляжа идти 1400 метров).
- в самом деле с юго-восточных квартир будете видеть только море...
- никаких "промзон"... Прямо на "Морском бульваре" (Дениз бульвар) и за углом - Бульвар Ататюрка, который почти как стрела тянется в центр города...
- автобусные остановки многих маршрутов автобусов и даже прямой рейс в аэропорт (проезд 1 час, цена билета около 20 гривен).
- напротив через дорогу - новенький (еще не открыт) пятизвездочный (!!!) бутик-отель (в стадии подготовки к сдаче).
- срок сдачи - 2023 год...
И чего не инвестиция???

Тезисы из личной встречи вчера с Председателем совета директоров Fenix Yapı Эйюпом Мави:
- Fenix Center будет нашим шедевром и первым "смешанным" проектом Анталии в реальном выражении....
- Компания Fenix Yapı, которая сделала себе имя с первыми новостройками в Средиземноморском регионе, засучила рукава для первого смешанного проекта Анталии.
- Fenix Center будет реализован за счет инвестиций в 25 миллионов долларов...
- проект принесет новое дыхание турецкому сектору недвижимости, с новыми элементами в его структуре, и внесет важный вклад в турецкий туризм и экономику Турции.

Это вам не Микитаси, "Благовесты" в Ирпени и Аркады...

P.S. Инфа опубликована для тех, кто не хочет нести в Мотор-Банк и Коминвестбанк нахомяченное бабло под 12% годовых по гривне минус налоги, а думает, куда бы пристроить бабулеты... Лично стоял у края гигантского очень глубокого котлована: работа кипит так, що аж Гай шумить...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 09:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

USDTRY 7.51462 +0.28% позитиву та багаства
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flyman
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