Додано: Чет 17 вер, 2020 09:40

которая сделала себе имя

А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...Смотрим:Недостатки скажу сразу:- вроде как и близко к морю - микрорайон Анталии Liman - здесь квартиры на первой линии вообще то стартуют от 300 000 долларов, а чуть дальше от моря - минимум 200 000 долларов - заявленая пока цена выглядит реально смешной.и потому отхватили то, что было: с южной стены дома будут видны портовые сооружения и только потом - море...- фактически небоскреб будет стоять прямо у развязки: "Анталия-Кемер-Пляж Коньяалты". Не самое плохое место, но и вот правду говорю... зажат между существующим жилым комплексом - стоят штук 10 высоток по 16 этажей и как раз авторазвязка.Достоинства:- в самом деле близко к морю и смешные цены на квартиры; до моря по прямой 1000 м (но реально ножками так пройти не получится - реально до пляжа идти 1400 метров).- в самом деле с юго-восточных квартир будете видеть только море...- никаких "промзон"... Прямо на "Морском бульваре" (Дениз бульвар) и за углом - Бульвар Ататюрка, который почти как стрела тянется в центр города...- автобусные остановки многих маршрутов автобусов и даже прямой рейс в аэропорт (проезд 1 час, цена билета около 20 гривен).- напротив через дорогу - новенький (еще не открыт) пятизвездочный (!!!) бутик-отель (в стадии подготовки к сдаче).- срок сдачи - 2023 год...И чего не инвестиция???Тезисы из личной встречи вчера с Председателем совета директоров Fenix Yapı Эйюпом Мави:- Fenix Center будет нашим шедевром и первым "смешанным" проектом Анталии в реальном выражении....- Компания Fenix Yapı,с первыми новостройками в Средиземноморском регионе, засучила рукава для первого смешанного проекта Анталии.- Fenix Center будет реализован за счет инвестиций в 25 миллионов долларов...- проект принесет новое дыхание турецкому сектору недвижимости, с новыми элементами в его структуре, и внесет важный вклад в турецкий туризм и экономику Турции.Это вам не Микитаси, "Благовесты" в Ирпени и Аркады...Инфа опубликована для тех, кто не хочет нести в Мотор-Банк и Коминвестбанк нахомяченное бабло под 12% годовых по гривне минус налоги, а думает, куда бы пристроить бабулеты... Лично стоял у края гигантского очень глубокого котлована: работа кипит так, що аж Гай шумить...