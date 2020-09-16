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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:01

  flyman написав:USDTRY 7.51462 +0.28% позитиву та багаства

Дякую. Люблю позитивні новини. Сам зранку не дивився, тому інфа реально цінна.
О! Вже 7.52!!! Суперрррррр...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:16

  akurt написав:А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...
Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...

на сайте есть 1+0 22 м2 нет + 6м2 балкон. 52куе - где-то 2куе\м2. Вайнот? Квартира в 100 квадратов будет стоить те же 200к
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:49

  San написав:
  akurt написав:А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...
Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...

на сайте есть 1+0 22 м2 нет + 6м2 балкон. 52куе - где-то 2куе\м2. Вайнот? Квартира в 100 квадратов будет стоить те же 200к

Оце треба попросити роз"яснити...

Але, дивись, як турецьки забудовники окучують кавалірководів?! Ось вже і каварілка для флая готова - 30 метрів.

Потрібне роз"яснення по ціні...
change_pm
 
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  #<1 ... 760761762763
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