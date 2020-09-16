Додано: Чет 17 вер, 2020 12:31

В них офіс продаж вже побудований - я був поруч, але здалося, що ще не працює.

Але на сайті є форма запиту про інформацію та ціни - можна заповнити, як я розумію, надішлють прайс.

Може виникнути цікава ситуація: ліра-доллар вже 7,55 - може статися, що квартира вийде даром. В них точно буде безвідсоткове розтермінування до 2023 року.

Так в 2018 році в липні - доллар підскочив до 7,14 - то приятель вихватив квартиру "3+1" (!!!) за смішні гроші - чи за 240 000, чи за 260 000 лір.

По 7,14 не встиг здати бакси, здається здав по 6,86...

Зазвичай Забудовник продає напряму без ріелторів так:

- перша оплата 50%...

- залишок - будь-якими частинами - встановлюють тільки граничний термін або оплата один раз на квартал.

- при оплаті 60-70% можуть вже оформити Право власності (з обмеженням на продаж).

Останнє цікаве тим, що тоді можна оформити собі ВНП.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.