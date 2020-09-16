Дякую. Люблю позитивні новини. Сам зранку не дивився, тому інфа реально цінна.
О! Вже 7.52!!! Суперрррррр...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:01
Дякую. Люблю позитивні новини. Сам зранку не дивився, тому інфа реально цінна.
О! Вже 7.52!!! Суперрррррр...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:16
на сайте есть 1+0 22 м2 нет + 6м2 балкон. 52куе - где-то 2куе\м2. Вайнот? Квартира в 100 квадратов будет стоить те же 200к
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Чет 17 вер, 2020 10:49
Оце треба попросити роз"яснити...
Але, дивись, як турецьки забудовники окучують кавалірководів?! Ось вже і каварілка для флая готова - 30 метрів.
Потрібне роз"яснення по ціні...
Додано: Чет 17 вер, 2020 12:31
В них офіс продаж вже побудований - я був поруч, але здалося, що ще не працює.
Але на сайті є форма запиту про інформацію та ціни - можна заповнити, як я розумію, надішлють прайс.
Може виникнути цікава ситуація: ліра-доллар вже 7,55 - може статися, що квартира вийде даром. В них точно буде безвідсоткове розтермінування до 2023 року.
Так в 2018 році в липні - доллар підскочив до 7,14 - то приятель вихватив квартиру "3+1" (!!!) за смішні гроші - чи за 240 000, чи за 260 000 лір.
По 7,14 не встиг здати бакси, здається здав по 6,86...
Зазвичай Забудовник продає напряму без ріелторів так:
- перша оплата 50%...
- залишок - будь-якими частинами - встановлюють тільки граничний термін або оплата один раз на квартал.
- при оплаті 60-70% можуть вже оформити Право власності (з обмеженням на продаж).
Останнє цікаве тим, що тоді можна оформити собі ВНП.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А какой рисуется айдат и как понять по каким сторонам света сориентированы кавалирки в отом каталоге?
И шо там вааще за спаленки намалёваны по 8м нетто(11 брутто)
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55
Во всех новых комплексах называют айдат (квартплата) от 200 до 300 лир в месяц (от 27 до 40 долларов).
Планировки подробно не смотрел, но что-то там вроде так:
- в "1+0" - комната 15,86 м. кв.
- в "1+1" - 11,32+ кухня 6,05+комната 9,72
- в "2+1" - салон 28+спальня 11,68+спальня 8,23 (брутто 72 кв. метра, нетто 58,1)
Вот потому мои приятели и взяли 31 августа "2+1" площадью 110 кв. метров.
Я этот комплекс ни хвалить, ни ругать не буду: есть и достоинства, и недостатки.
Ориентацию по сторонам по фотошопу не могу определить, но участок земли в плане почти треугольник. Буду если рядом гляну по фундаменту... Но не обещаю так сразу...
Похоже длинная сторона комплекса - это север.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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