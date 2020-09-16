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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:01

  flyman написав:USDTRY 7.51462 +0.28% позитиву та багаства

Дякую. Люблю позитивні новини. Сам зранку не дивився, тому інфа реально цінна.
О! Вже 7.52!!! Суперрррррр...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:16

  akurt написав:А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...
Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...

на сайте есть 1+0 22 м2 нет + 6м2 балкон. 52куе - где-то 2куе\м2. Вайнот? Квартира в 100 квадратов будет стоить те же 200к
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:49

  San написав:
  akurt написав:А мы вчера с "нашими" посещали строительную площадку нового уникального жилого комплекса...
Озвучены смешные цены квартир - вам ни в Киеве, ни в Днепре такие и не снились - от 390 000 лир или от 50 000 долларов за квартиру под ключ полный фарш... Более подробно про цены и за какие квартиры пока не узнавал...

на сайте есть 1+0 22 м2 нет + 6м2 балкон. 52куе - где-то 2куе\м2. Вайнот? Квартира в 100 квадратов будет стоить те же 200к

Оце треба попросити роз"яснити...

Але, дивись, як турецьки забудовники окучують кавалірководів?! Ось вже і каварілка для флая готова - 30 метрів.

Потрібне роз"яснення по ціні...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 12:31

В них офіс продаж вже побудований - я був поруч, але здалося, що ще не працює.
Але на сайті є форма запиту про інформацію та ціни - можна заповнити, як я розумію, надішлють прайс.
Може виникнути цікава ситуація: ліра-доллар вже 7,55 - може статися, що квартира вийде даром. В них точно буде безвідсоткове розтермінування до 2023 року.
Так в 2018 році в липні - доллар підскочив до 7,14 - то приятель вихватив квартиру "3+1" (!!!) за смішні гроші - чи за 240 000, чи за 260 000 лір.
По 7,14 не встиг здати бакси, здається здав по 6,86...
Зазвичай Забудовник продає напряму без ріелторів так:
- перша оплата 50%...
- залишок - будь-якими частинами - встановлюють тільки граничний термін або оплата один раз на квартал.
- при оплаті 60-70% можуть вже оформити Право власності (з обмеженням на продаж).
Останнє цікаве тим, що тоді можна оформити собі ВНП.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:В них офіс продаж вже побудований - я був поруч, але здалося, що ще не працює.

А какой рисуется айдат и как понять по каким сторонам света сориентированы кавалирки в отом каталоге?
И̶ ̶ш̶о̶ ̶т̶а̶м̶ ̶в̶а̶а̶щ̶е̶ ̶з̶а̶ ̶с̶п̶а̶л̶е̶н̶к̶и̶ ̶н̶а̶м̶а̶л̶ё̶в̶а̶н̶ы̶ ̶п̶о̶ ̶8̶м̶ ̶н̶е̶т̶т̶о̶(̶1̶1̶ ̶б̶р̶у̶т̶т̶о̶)̶ ̶:̶e̶v̶i̶l̶:

ПС. Сорри, разобрался.
Нормальные спаленки, то 11м нетто :wink:
Качество каталога, конечно, хреновое :(
Непонятно сколько в комплексе зданий. Сейчас парят самое юго-восточное, а вот шо за ним будет на западе, со стороны развязки и гор?
Востаннє редагувалось clientage в Чет 17 вер, 2020 15:22, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 13:55

Во всех новых комплексах называют айдат (квартплата) от 200 до 300 лир в месяц (от 27 до 40 долларов).
Планировки подробно не смотрел, но что-то там вроде так:
- в "1+0" - комната 15,86 м. кв.
- в "1+1" - 11,32+ кухня 6,05+комната 9,72
- в "2+1" - салон 28+спальня 11,68+спальня 8,23 (брутто 72 кв. метра, нетто 58,1)
https://fenixcenter.com.tr/index.php/projemiz/

Вот потому мои приятели и взяли 31 августа "2+1" площадью 110 кв. метров.
Я этот комплекс ни хвалить, ни ругать не буду: есть и достоинства, и недостатки.
Ориентацию по сторонам по фотошопу не могу определить, но участок земли в плане почти треугольник. Буду если рядом гляну по фундаменту... Но не обещаю так сразу...
Похоже длинная сторона комплекса - это север.
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 14:54

  akurt написав:
  flyman написав:USDTRY 7.51462 +0.28% позитиву та багаства

Дякую. Люблю позитивні новини. Сам зранку не дивився, тому інфа реально цінна.
О! Вже 7.52!!! Суперрррррр...

USDTRY 7.55552 +0.82%
та це свято життя!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:04

Самое модное слово сегодня в Украине - "плюшки".

Если вы не депутат парламента, то вас поджидают приятные плюшки только в Турции.
На сейчас 1 доллар=7,5592 лиры. Такой курс лиры к доллару - реальные приятные "плюшки" для иностранцев, и "плюшки" падают просто с неба.
Приятная для водителя "плюшка" - цена на бензин.
Рекомендую заправляться только на АЗС British Petroleum или Shell, и только улучшенным бензином марки Ultimate. На других АЗС бензин тоже хороший, цена всегда НИЖЕ, но я люблю British Petroleum...
Зображення
Есть система скидок как в Украине по дисконтным картам, но для иностранных авто она не действует - не проходит регистрация автомобильного номера, а при заправке оператор всегда вводит на дисплее номер авто, он же высвечивается на дисплее у кассира АЗС...
Интересные факты:
- цена на бензин в Стамбуле заметно ниже.
- отличие в цене бензина А95 "Стандарт" и высшего сорта - 0,04 лиры на 1 литре или разница в 15 копеек, а не в 1 гривну.
- о подорожании бензина на АЗС ВСЕГДА предупреждают (!!!) "сегодня - на завтра" (цена меняется одновременно на всех АЗС в полночь. О размере изменения цены с полуночи всегда сообщают). О том, что бензин подешевел, никогда не предупреждают.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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