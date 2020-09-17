Додано: Чет 17 вер, 2020 17:04

но для иностранных авто она не действует

разница в 15 копеек, а не в 1 гривну.

Самое модное слово сегодня в Украине - "плюшки".Если вы не депутат парламента, то вас поджидают приятные плюшки только в Турции.На сейчас 1 доллар=7,5592 лиры. Такой курс лиры к доллару - реальные приятные "плюшки" для иностранцев, и "плюшки" падают просто с неба.Приятная для водителя "плюшка" - цена на бензин.Рекомендую заправляться только на АЗС British Petroleum или Shell, и только улучшенным бензином марки Ultimate. На других АЗС бензин тоже хороший, цена всегда НИЖЕ, но я люблю British Petroleum...Есть система скидок как в Украине по дисконтным картам,- не проходит регистрация автомобильного номера, а при заправке оператор всегда вводит на дисплее номер авто, он же высвечивается на дисплее у кассира АЗС...Интересные факты:- цена на бензин в Стамбуле заметно ниже.- отличие в цене бензина А95 "Стандарт" и высшего сорта - 0,04 лиры на 1 литре или- о подорожании бензина на АЗС ВСЕГДА предупреждают (!!!) "сегодня - на завтра" (цена меняется одновременно на всех АЗС в полночь. О размере изменения цены с полуночи всегда сообщают). О том, что бензин подешевел, никогда не предупреждают.