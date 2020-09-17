пост від 1 октібря 2020... ПА27.75 ... сезон полюцій всепропальщиків завершено
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:43
пост від 1 октібря 2020... ПА27.75 ... сезон полюцій всепропальщиків завершено
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:05
Нет повести печальнее на свете,
чем повесть о дезинформаторах
и недвиге на всем свете...
У меня 2 новости: плохая и хорошая.
Хорошая: этой ветке уже 2,5 года, скоро будет 1 000 000 (!!!) просмотров и из них - с сентября 2018 настойчиво на ветке трудятся и трудятся флудеры-дезинформаторы.
Они настойчиво все 2 года несут форумчанам полную ахинею и полную дезинформацию.
То что пишут всякий бред, типа akurt - злобный кровожадный риэлтор, питающийся кровью облапошенных младенцев вдов и сирот, это ерунда. То, что настоячиво рассказывают, как дешевеет и дешевеет двушка akurt"а не по дням, а просто по часам - это только вызывает смех.
А вот хорошее в том что они успешно дезинформировали форумчан о рынке недвижимости за рубежом, и не только в Турции. Предлагали форумчанам выкопать бабло из-под груши и вложиться в Минск, в Махачкалу, в квартиру за МКАД, в Монголию, в Испанию, в Албанию, в Болгарию - куда угодно...
Мозги запудрили всем конкретно.
Это хорошо!
Плохая. Сегодня посетил офис продаж упомянутого выше жилого комплекса Fenix Centre (Antalya).
Докладываю:
- срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.
- ведутся реально интенсивные работы - котлован глубиной минимум в этажа - арматура бетон - колонны.
- самое главное - цены.
НЕТ УЖЕ ЦЕН 390 000 лир за "0+1"
Есть:
- Квартира "1+1" - цена 740 000 лир.
- квартира "2+1" - цена 1 150 000 лир.
Условия оплаты жесткие:
- если за квартиру 1+1 внести 70% НАЛИЧНЫМИ сейчас, то цена 740 000, если внести 50% - то цена 800 000 лир.
- если за квартиру "2+1" внести сразу 70% наличными - то цена 1 150 000 лир, если внести 50% сейчас наличными - то цена 1 240 000 лир.
1 доллар= 7,5739 лиры. Считайте сами.
akurt - порожняк не гонит, настойчиво разъяснял форумчанам, что:
- квартиру в 2017 году можно было взять по 1000 долларов квадрат (напомню - полный фарш).
- квартиру в 2018-2019 годах можно было взять по 1000 ЕВРО квадрат.
- по данным Центрального банка Турецкой республики рост цен на недвижимость с августа 2019 по август 2020 сотавил в пересчете на валюту 10,4%.
- 31 августа 2020 посоветовал приятелям взять квартиру "2+1" площадью 110 кв. метров за 1 250 000 лир с оплатой первого взноса 50%. Больше там квартир уж нет...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Є така думка власників турецької нерухомості, взята з просторів глобальної мережі:
"Я насколько знаю, в Турции снизили ставку по ипотеке до 6% (поправьте меня если я не прав), да еще и с отсрочкой платежей на год. И народ массово кинулся скупать квартиры, чем вызвал резкий рост цен на недвижимость.
Я покупал 1+1 в марте за 149000 лир. Сейчас такие же квартиры в этом же комплексе не сахибиндене стоят минимум 185000 лир.
Но кредит это не халява и возвращать его надо с процентами. Поэтому я думаю на следующий год эти квартиры массово начнут продавать чтобы закрыть кредит. Я успел купить по старым ценам, правда курс щас просто сказка.
Хотя падение лиры нивелировалось ростом цен на недвижимость. Так что сейчас покупать по теперешнему курсу ничуть не выгоднее, чем в марте по тому курсу. Может на следующий год когда все купленные квартиры выставят на продажу и цены на недвигу пойдут вниз при условии что курс особо не изменится."
Цікавить думка нашого шановного Рієлтора з Анталії по іпотечним кредитам. Чи дійсно Ердоган роздає пільгову іпотеку і які там наразі умови? Може Зеленського на консультацію приймете, бо наші 5-7-9% щось не стартують
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:20
765 страниц уже
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|