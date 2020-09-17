Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:05

Хорошая:

Мозги запудрили всем конкретно.

Плохая.

У меня 2 новости: плохая и хорошая.этой ветке уже 2,5 года, скоро будет 1 000 000 (!!!) просмотров и из них - с сентября 2018 настойчиво на ветке трудятся и трудятся флудеры-дезинформаторы.Они настойчиво все 2 года несут форумчанам полную ахинею и полную дезинформацию.То что пишут всякий бред, типа- злобный кровожадный риэлтор, питающийся кровью облапошенных младенцев вдов и сирот, это ерунда. То, что настоячиво рассказывают, как дешевеет и дешевеет двушка"а не по дням, а просто по часам - это только вызывает смех.А вот хорошее в том что они успешно дезинформировали форумчан о рынке недвижимости за рубежом, и не только в Турции. Предлагали форумчанам выкопать бабло из-под груши и вложиться в Минск, в Махачкалу, в квартиру за МКАД, в Монголию, в Испанию, в Албанию, в Болгарию - куда угодно...Это хорошо!Сегодня посетил офис продаж упомянутого выше жилого комплекса(Antalya).Докладываю:- срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.- ведутся реально интенсивные работы - котлован глубиной минимум в этажа - арматура бетон - колонны.- самое главное - цены.НЕТ УЖЕ ЦЕН 390 000 лир за "0+1"Есть:- Квартира "1+1" - цена 740 000 лир.- квартира "2+1" - цена 1 150 000 лир.Условия оплаты жесткие:- если за квартиру 1+1 внести 70% НАЛИЧНЫМИ сейчас, то цена 740 000, если внести 50% - то цена 800 000 лир.- если за квартиру "2+1" внести сразу 70% наличными - то цена 1 150 000 лир, если внести 50% сейчас наличными - то цена 1 240 000 лир.1 доллар= 7,5739 лиры. Считайте сами.- порожняк не гонит, настойчиво разъяснял форумчанам, что:- квартиру в 2017 году можно было взять по 1000 долларов квадрат (напомню - полный фарш).- квартиру в 2018-2019 годах можно было взять по 1000 ЕВРО квадрат.- по данным Центрального банка Турецкой республики рост цен на недвижимость с августа 2019 по август 2020 сотавил в- 31 августа 2020 посоветовал приятелям взять квартиру "2+1" площадью 110 кв. метров за 1 250 000 лир с оплатой первого взноса 50%. Больше там квартир уж нет...