пост від 1 октібря 2020... ПА27.75 ... сезон полюцій всепропальщиків завершено
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 18:43
пост від 1 октібря 2020... ПА27.75 ... сезон полюцій всепропальщиків завершено
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:05
Нет повести печальнее на свете,
чем повесть о дезинформаторах
и недвиге на всем свете...
У меня 2 новости: плохая и хорошая.
Хорошая: этой ветке уже 2,5 года, скоро будет 1 000 000 (!!!) просмотров и из них - с сентября 2018 настойчиво на ветке трудятся и трудятся флудеры-дезинформаторы.
Они настойчиво все 2 года несут форумчанам полную ахинею и полную дезинформацию.
То что пишут всякий бред, типа akurt - злобный кровожадный риэлтор, питающийся кровью облапошенных младенцев вдов и сирот, это ерунда. То, что настоячиво рассказывают, как дешевеет и дешевеет двушка akurt"а не по дням, а просто по часам - это только вызывает смех.
А вот хорошее в том что они успешно дезинформировали форумчан о рынке недвижимости за рубежом, и не только в Турции. Предлагали форумчанам выкопать бабло из-под груши и вложиться в Минск, в Махачкалу, в квартиру за МКАД, в Монголию, в Испанию, в Албанию, в Болгарию - куда угодно...
Мозги запудрили всем конкретно.
Это хорошо!
Плохая. Сегодня посетил офис продаж упомянутого выше жилого комплекса Fenix Centre (Antalya).
Докладываю:
- срок ввода в эксплуатацию - 2023 год.
- ведутся реально интенсивные работы - котлован глубиной минимум в этажа - арматура бетон - колонны.
- самое главное - цены.
НЕТ УЖЕ ЦЕН 390 000 лир за "0+1"
Есть:
- Квартира "1+1" - цена 740 000 лир.
- квартира "2+1" - цена 1 150 000 лир.
Условия оплаты жесткие:
- если за квартиру 1+1 внести 70% НАЛИЧНЫМИ сейчас, то цена 740 000, если внести 50% - то цена 800 000 лир.
- если за квартиру "2+1" внести сразу 70% наличными - то цена 1 150 000 лир, если внести 50% сейчас наличными - то цена 1 240 000 лир.
1 доллар= 7,5739 лиры. Считайте сами.
akurt - порожняк не гонит, настойчиво разъяснял форумчанам, что:
- квартиру в 2017 году можно было взять по 1000 долларов квадрат (напомню - полный фарш).
- квартиру в 2018-2019 годах можно было взять по 1000 ЕВРО квадрат.
- по данным Центрального банка Турецкой республики рост цен на недвижимость с августа 2019 по август 2020 сотавил в пересчете на валюту 10,4%.
- 31 августа 2020 посоветовал приятелям взять квартиру "2+1" площадью 110 кв. метров за 1 250 000 лир с оплатой первого взноса 50%. Больше там квартир уж нет...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 19:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Є така думка власників турецької нерухомості, взята з просторів глобальної мережі:
"Я насколько знаю, в Турции снизили ставку по ипотеке до 6% (поправьте меня если я не прав), да еще и с отсрочкой платежей на год. И народ массово кинулся скупать квартиры, чем вызвал резкий рост цен на недвижимость.
Я покупал 1+1 в марте за 149000 лир. Сейчас такие же квартиры в этом же комплексе не сахибиндене стоят минимум 185000 лир.
Но кредит это не халява и возвращать его надо с процентами. Поэтому я думаю на следующий год эти квартиры массово начнут продавать чтобы закрыть кредит. Я успел купить по старым ценам, правда курс щас просто сказка.
Хотя падение лиры нивелировалось ростом цен на недвижимость. Так что сейчас покупать по теперешнему курсу ничуть не выгоднее, чем в марте по тому курсу. Может на следующий год когда все купленные квартиры выставят на продажу и цены на недвигу пойдут вниз при условии что курс особо не изменится."
Цікавить думка нашого шановного Рієлтора з Анталії по іпотечним кредитам. Чи дійсно Ердоган роздає пільгову іпотеку і які там наразі умови? Може Зеленського на консультацію приймете, бо наші 5-7-9% щось не стартують
Додано: П'ят 18 вер, 2020 20:20
765 страниц уже
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:25
По-перше, не клюйте на закиди флудерів (один засвітився вище), що я "шановний Ріелтор", хоч і з великої букви.
Я заробляю гроші дуже просто:
а) надходять з України роялті - орієнтир 20 000 гривень на місяць +-, тому для мене падіння гривні зараз трохи боляче: маю менше грошей в валюті (теоретично, якщо взяти рахівницю - а нею не можуть коистуватися 90% форумчан - то получається, що нічого не відбувається: колись множив ліру на 6,5, потім на 5,5, потім на 4,4, потім на 4, потім на 3,72 - як зараз. Просто люди НЕ ВМІЮТЬ РАХУВАТИ ГРОШІ, про що я пишу неодноразово).
б) навіщо бути ріелтором, якщо дастатньо натискати кнопочки мого МакБука (на днях узяв новий, сірого кольору, але зараз ще пишу на старому - до нового звикаю, там клавіатури відрізняється) - і маєш гроші. І про це я також пишу: життя за кордоном прекрасне, якщо ви не торгуєте на ринку жіночими колготами або саморізами по гіпсокартону. Ну, хто на що вчився... Мизантроп, що пише якісь цікаві дурниці вище, наприклад, заробляє на кешбеках та обрізанні гілок на дачах киян, і вже на цьому форумі разів з 400 написав свою улюблену фразу "Жизнь- боль..." То правда... для нього...)
в) я не маю економічної освіти, але маю калькулятор. Тому поясню:
з 1 червня 2020 року були неймовірні ставки по іпотеченим кредитам для громадян Туреччини:
- відсоткова ставка на купівлю нерухомості складала 0,64% в місяць або 0,64х12=7,68% річних.
- перший рік платити НІЧОГО не треба.
- термін кредиту на нерухомість - 15 років (!!!)
Це призвело до шаленого сплеску на ринку нерухомості - МУДРО!!! - я писав на цій гілці офіційні дані - можете пошукати, але по пам"яті - купівля зросла на 500 (П"ЯТСОТ) відсотків у порівннняі з минулим роком.
Крім того, були неймовірні ставки за крелитами на купілю авто: 0,49%.
Розкупили всі авто - Туреччина вийшла на 6 (ШОСТЕ)!!! місце в Європі за кількістю куплених авто!!!!
"Шара" вже припинился - за такими умовами вже не продають ні авто, ні квартири.
"Кто не успел - тот опиздал!" (Азаров)
Весь цей час флудери, які мешкають в двушках-панельках в Києві, і які суворо оселилися на цій гілці, писали, писали і писали, що все дешевшає і дешевшає.
Саме оці люди і вводили в оману всіх форумчан з вересня 2018 року на цій гілці.
Ідемо далі: квартира квартирі різниця.
Пан Флайман вважає, що майбутнє - за кавалірками в 15 квадратів.
Пан airmax78 - і не тільки він - іншої думки.
Нерухомість різна - за ціною та якістю.
Я з подробицями описуа тут досвід серпня, коли НАШІ люди купили всього за 29000 доларів квартиру 3+1.
Так, будинок старий - гаадаю йому років 10 або більше. Але по грошах своїх вони задоволені.
А хтось має грошей в 5 разів більше і він таке і ТАМ НЕ купить.
А хтось думає, чи варто викопати доляри під грушею та здати по 28,15 та віддати на депозит під 12% грязними...
То хай думають...
Я даю інформацію.
Нехай думають...
Мені простіше...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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