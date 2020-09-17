Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:25

stryzhko написав: Є така думка власників турецької нерухомості, взята з просторів глобальної мережі:

"Я насколько знаю, в Турции снизили ставку по ипотеке до 6% (поправьте меня если я не прав), да еще и с отсрочкой платежей на год. И народ массово кинулся скупать квартиры, чем вызвал резкий рост цен на недвижимость.

Я покупал 1+1 в марте за 149000 лир. Сейчас такие же квартиры в этом же комплексе не сахибиндене стоят минимум 185000 лир.

Но кредит это не халява и возвращать его надо с процентами. Поэтому я думаю на следующий год эти квартиры массово начнут продавать чтобы закрыть кредит. Я успел купить по старым ценам, правда курс щас просто сказка.

Хотя падение лиры нивелировалось ростом цен на недвижимость. Так что сейчас покупать по теперешнему курсу ничуть не выгоднее, чем в марте по тому курсу. Может на следующий год когда все купленные квартиры выставят на продажу и цены на недвигу пойдут вниз при условии что курс особо не изменится."



Цікавить думка нашого шановного Рієлтора з Анталії по іпотечним кредитам. Чи дійсно Ердоган роздає пільгову іпотеку і які там наразі умови? Може Зеленського на консультацію приймете, бо наші 5-7-9% щось не стартують Є така думка власників турецької нерухомості, взята з просторів глобальної мережі:"Я насколько знаю, в Турции снизили ставку по ипотеке до 6% (поправьте меня если я не прав), да еще и с отсрочкой платежей на год. И народ массово кинулся скупать квартиры, чем вызвал резкий рост цен на недвижимость.Я покупал 1+1 в марте за 149000 лир. Сейчас такие же квартиры в этом же комплексе не сахибиндене стоят минимум 185000 лир.Но кредит это не халява и возвращать его надо с процентами. Поэтому я думаю на следующий год эти квартиры массово начнут продавать чтобы закрыть кредит. Я успел купить по старым ценам, правда курс щас просто сказка.Хотя падение лиры нивелировалось ростом цен на недвижимость. Так что сейчас покупать по теперешнему курсу ничуть не выгоднее, чем в марте по тому курсу. Может на следующий год когда все купленные квартиры выставят на продажу и цены на недвигу пойдут вниз при условии что курс особо не изменится."Цікавить думка нашого шановного Рієлтора з Анталії по іпотечним кредитам. Чи дійсно Ердоган роздає пільгову іпотеку і які там наразі умови? Може Зеленського на консультацію приймете, бо наші 5-7-9% щось не стартують

нуждающийся во всей полноте человеческих проявлений жизни,

Нужда у всех РАЗНАЯ

мене ніяким боком, ніким чином не хвилююють ні гроші форумчан, ні їхні плани...

По-перше, не клюйте на закиди флудерів, що я "шановний Ріелтор", хоч і з великої букви.Я заробляю гроші дуже просто:а) надходять з України роялті - орієнтир 20 000 гривень на місяць +-, тому для мене падіння гривні зараз трохи боляче: маю менше грошей в валюті (теоретично, якщо взяти рахівницю - а нею не можуть коистуватися 90% форумчан - то получається, що нічого не відбувається: колись множив ліру на 6,5, потім на 5,5, потім на 4,4, потім на 4, потім на 3,72 - як зараз.).б) навіщо бути ріелтором, якщо дастатньо натискати кнопочки мого МакБука (на днях узяв новий, сірого кольору, але зараз ще пишу на старому - до нового звикаю, там клавіатури відрізняється) - і маєш гроші. І про це я також пишу:якщо ви не торгуєте на ринку жіночими колготами або саморізами по гіпсокартону.в) я не маю економічної освіти, але маю калькулятор. Тому поясню:з 1 червня 2020 року були неймовірні ставки по іпотечним кредитам для громадян Туреччини:- відсоткова ставка на купівлю нерухомості складала 0,64% в місяць або 0,64х12=7,68% річних.- перший рік платити НІЧОГО не треба.- термін кредиту на нерухомість - 15 років (!!!)Це призвело до шаленого сплеску на ринку нерухомості - МУДРО!!! - я писав на цій гілці офіційні дані - можете пошукати, але по пам"яті - купівля зросла на 500 (П"ЯТСОТ) відсотків у порівннняі з минулим роком.Крім того, були неймовірні ставки за кредитами на купілю авто: 0,49%.Розкупили всі авто - Туреччина вийшла на 6 (ШОСТЕ)!!! місце в Європі за кількістю куплених авто!!!!"Шара" вже припинился - за такими умовами вже не продають ні авто, ні квартири."Кто не успел - тот опиздал!" (Азаров)Нова тенденція:зараз 50-70% вартості - і оримаєш квартиру. Через рік-два-три...Весь цей час флудери, які мешкають в двушках-панельках в Києві, і які суворо оселилися на цій гілці, писали, писали і писали, що все дешевшає і дешевшає.Ідемо далі: квартира квартирі різниця.Панвважає, що майбутнє - за кавалірками в 15 квадратів. Я поважаю його думку, бажаю успіхів та з цікавістю буду споглядати, чим закінчиться...Пан- і не тільки він - іншої думки.Я з подробицями описував тут досвід серпня, коли НАШІ люди купили всього за 29 000 доларів квартиру 3+1.Так, будинок старий - гадаю йому років 10 або більше. Але по грошах своїх вони задоволені.А хтось має грошей в 5 разів більше іЯк писав Карл Маркс: "Богатый человек — это в то же время человек,человек, в котором его собственное осуществление выступает как внутренняя необходимость, как нужда."(!!!).А хтось думає, чи варто викопати доляри під грушею та здати по 28,15 та віддати на депозит під 12% грязними...То хай думають...Я даю прсто інформацію.Нехай думають...Мені простіше...На сьогодні для тих, хто моє гроші, можливість та бажання оселитися за кордоном - НЕМАЄ НІЯКОЇ ІНШОЇ АЛЬТЕРНАТИВИ:- Європа закрита і надовго....- Велика Британія планує в жовтні ввести Блокдаун на виїзди - приїзди (сьогодні оголошено).- США вас/нас як не чекали, так і не чекають.Куди??? Гренада?А може в іспанію, де в вже три моїх приятелі поховали надію побачити своє майно: "В Іспанії добовий приріст заражень вперше перевищив 14 тисяч..."Ну-ну...