18 сентября 2020 года.
Запомним эту дату.
Вчера приятели, сидя в своей квартире "2+1" в Анталии, открыли депозит в турецких лирах на 1 год.
Скажу сразу я был ни "за" ни "против".
Моя роль была только рассказать: как:
- конвертировать 15 000 долларов в турецкую лиру (получилось вчера легко и быстро, как раз был хороший курс обмена).
- выбрать вид депозита (тут был раздумья и мне пришлось консультировать за рулем, находясь в плотном потоке авто вчера вечером - пятница, вечер - были реальные "тянучки" - первый раз так долго пытался проехать по хорошим трассам...)
Итак, запомним этот день и вернемся у нему 18 сентября 2021 года: нашим простым украинцем, живущим в Анталии, открыт депозит в турецких лирах под 11,5% годовых на 1 год...
Я был ни "за", и не "против"...
Замечу, что человечество делится на 2 части: на тех кто имеет лишние 15 000 долларов и на тех, кто не имеет лишние 15 000 долларов.
Приятели из первой половины...
Чего бы и не покуражиться?