Додано: Суб 19 вер, 2020 07:10

18 сентября 2020 года.

Запомним эту дату.

Вчера приятели, сидя в своей квартире "2+1" в Анталии, открыли депозит в турецких лирах на 1 год.

Скажу сразу я был ни "за" ни "против".

Моя роль была только рассказать: как:

- конвертировать 15 000 долларов в турецкую лиру (получилось вчера легко и быстро, как раз был хороший курс обмена).

- выбрать вид депозита (тут был раздумья и мне пришлось консультировать за рулем, находясь в плотном потоке авто вчера вечером - пятница, вечер - были реальные "тянучки" - первый раз так долго пытался проехать по хорошим трассам...)



Итак, запомним этот день и вернемся у нему 18 сентября 2021 года: нашим простым украинцем, живущим в Анталии, открыт депозит в турецких лирах под 11,5% годовых на 1 год...

Я был ни "за", и не "против"...



Замечу, что человечество делится на 2 части: на тех кто имеет лишние 15 000 долларов и на тех, кто не имеет лишние 15 000 долларов.

Приятели из первой половины...

Чего бы и не покуражиться?

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.