Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
18 сентября 2020 года. Запомним эту дату. Вчера приятели, сидя в своей квартире "2+1" в Анталии, открыли депозит в турецких лирах на 1 год. Скажу сразу я был ни "за" ни "против". Моя роль была только рассказать: как: - конвертировать 15 000 долларов в турецкую лиру (получилось вчера легко и быстро, как раз был хороший курс обмена). - выбрать вид депозита (тут был раздумья и мне пришлось консультировать за рулем, находясь в плотном потоке авто вчера вечером - пятница, вечер - были реальные "тянучки" - первый раз так долго пытался проехать по хорошим трассам...)
Итак, запомним этот день и вернемся у нему 18 сентября 2021 года: нашим простым украинцем, живущим в Анталии, открыт депозит в турецких лирах под 11,5% годовых на 1 год... Я был ни "за", и не "против"...
Замечу, что человечество делится на 2 части: на тех кто имеет лишние 15 000 долларов и на тех, кто не имеет лишние 15 000 долларов. Приятели из первой половины... Чего бы и не покуражиться?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
stryzhko написав:В Туреччині ситуація інша, але через півтора року якраз прийде час для інвестицій в нерухомість, імхо. Якраз і переїдемо до вас на Анталійське узбережжя, тікаючи від астми й алергії.
Я вже не знаю знайомих в Україні, у кого б не почалося саме це: вже і у дітей чи астма, чи аллергія, і у 50-ти річних... При цьому до 2020 року нічого не було... Найбільше потерпають знайомі в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях... Вже і у Львівській почали плакати... Лікуються або намагаються лікуватися... А куди ще гроші та час подіти? А здоров"я - то дрібничка, то річ відновлювальна...
P.S. На днях починаються нові цікаві спостереження: наші люди, які купили квартиру в Анталії: вилетіли літаком в Україну, там взяли у приятелів бус (оформили Доручення - треба з перекладом на англійську мову та з правом виїзду за кордон) - завантажують авто домашнім скарбом з проданої в Одесі "прєлєсті", та будуть рухатися "кільцевим" маршрутом: Одеса - Чорноморськ - пором на Туреччину (порт Карасу) - Анталія ... Анталія - Стамбул - Болгарія - Румунія - Одеса. Це їх власниий вибір - я консультував тільки щодо порому, документів та маршрутів... Зауважу, що пором з Одеської області "Орлівка-Ісакчеа" в Румунію для приватних авто та пасажирів поки що не відкрито, працює тільки для вантажного транспорту - за місяць вже переправлено більше 500 (!!!) фур... Румунія продовжила карантин з 16 вересня ще на місяць...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Опубликован CBI Index 2020. CBI - это citizenship by investment. Процедура, как несложно догадаться из названия, позволяющая получение ВНЖ/гражданства при инвестировании в экономики стран (как правило, через покупку недвижимости, но бывают варианты).
Минимальный порог инвестиций - на Карибах, 100 тыс долларов (Доминика и Сент-Люсия), максимальный - в Европе, 350+ тыс евро (Черногория, Болгария).
Рейтинг, учитывающий широкий спектр параметров, здесь:
Очень хорошая информация. Там нужно уточнение: самый низкий порог в 100 000 долларов - это БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ взнос. На Гренаде - 150 000 долларов. То есть выкопать из-под груши 100 000 (150 000) долларов и просто подарить... Этно-расовый состав: негры 85,3 %, мулаты 10,8 %, индийцы 2,2 %... Нет, уважаемый zPадио, наши люди белых боятся только за то, что 5 раз в день тихо-тихо шёпотом поет муэдзин, а там 85,3% - негры и мулатов более 10-ти... Нет нет и нет! И вот еще: католики 67,5 %, адвентисты 8,5 %, пятидесятники 5,7 %, англикане 2 %, евангелисты 2 %, другие христиане 5,1 %, растафариане 2,1 %, другие 2,6 %... Нет нет и нет... вот сын приятелей имел неосторожность жениться на то ли адвентистке, то ли на пятидесятнице... Спит и спал всегда отдельно в другой комнате... не положено ему "приходить в гости" никак... НЕ ПО_ЛО_ЖЕ_НО...
Вообще в этом деле главное: ДОСТУПНОСТЬ. Например, 72 часа назад был ошибочный тариф на авиабилет "Будапешт - Сан-Пауло" (колоритный финансовый центр Бразилии, один из самых густонаселенных городов мира) по 103 евро туда и обратно, кто не успел тот опоздал - после обеда таких билетов уже не было. Но люди успели выхватить...
P.S. Так-так-так... так круче всего - Dominica... Так, где мой глобус... ах, остался в квартире во Львове... Жаль... Кажется, это южнее Гваделупы... Хорошее место...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 вер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ На сегодня украинец не может попасть никуда. Кроме Турции. Представляю как топают ногами на меня, но ведь правда... Ну правда же...
Позавчера из Днепра на Измир (Турция), где у них квартира, выехали на авто приятели. Консультировал по виньеткам в Румынии и в Болгарии. Первая ночевка была в Рени. Вторая ночевка - в Варне. Вот цитата их сообщения мне по Вайберу:
"Румыния пропускает транзитом, Болгарии все пофиг - тестов нигде не спрашивают..."
(прислано 1,5 часа назад)
На Измир пройдут через паром в Чинаккале - очень хотят посмотреть этот исторический город.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Очень хорошая информация. Там нужно уточнение: самый низкий порог в 100 000 долларов - это БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ взнос. На Гренаде - 150 000 долларов. То есть выкопать из-под груши 100 000 (150 000) долларов и просто подарить... Этно-расовый состав: негры 85,3 %, мулаты 10,8 %, индийцы 2,2 %... Нет, уважаемый zPадио, наши люди белых боятся только за то, что 5 раз в день тихо-тихо шёпотом поет муэдзин, а там 85,3% - негры и мулатов более 10-ти... Нет нет и нет! И вот еще: католики 67,5 %, адвентисты 8,5 %, пятидесятники 5,7 %, англикане 2 %, евангелисты 2 %, другие христиане 5,1 %, растафариане 2,1 %, другие 2,6 %... Нет нет и нет... вот сын приятелей имел неосторожность жениться на то ли адвентистке, то ли на пятидесятнице... Спит и спал всегда отдельно в другой комнате... не положено ему "приходить в гости" никак... НЕ ПО_ЛО_ЖЕ_НО...
Вообще в этом деле главное: ДОСТУПНОСТЬ. Например, 72 часа назад был ошибочный тариф на авиабилет "Будапешт - Сан-Пауло" (колоритный финансовый центр Бразилии, один из самых густонаселенных городов мира) по 103 евро туда и обратно, кто не успел тот опоздал - после обеда таких билетов уже не было. Но люди успели выхватить...
P.S. Так-так-так... так круче всего - Dominica... Так, где мой глобус... ах, остался в квартире во Львове... Жаль... Кажется, это южнее Гваделупы... Хорошее место...
А чем вас так задела эта информация? У Турции почетное место в середине списка. Сам список - общемировой. Т.е. если добавить критерий близости локации, то Турция для украинцев окажется в ТОПе.
Карибы - это для тех, кто готов переехать на ПМЖ и разорвать навсегда связи с Украиной. Я бы такое ради Карибов не сделал. Ради Юга Франции - возможно, ближе к пенсии, но с другой стороны, это настолько близко, что нет смысла и связи разрывать