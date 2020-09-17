Додано: Суб 19 вер, 2020 11:58

Очень хорошая информация.

Там нужно уточнение: самый низкий порог в 100 000 долларов - это БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ взнос.

На Гренаде - 150 000 долларов.

То есть выкопать из-под груши 100 000 (150 000) долларов и просто подарить...

Этно-расовый состав: негры 85,3 %, мулаты 10,8 %, индийцы 2,2 %...

Нет, уважаемый zPадио, наши люди белых боятся только за то, что 5 раз в день тихо-тихо шёпотом поет муэдзин, а там 85,3% - негры и мулатов более 10-ти... Нет нет и нет!

И вот еще: католики 67,5 %, адвентисты 8,5 %, пятидесятники 5,7 %, англикане 2 %, евангелисты 2 %, другие христиане 5,1 %, растафариане 2,1 %, другие 2,6 %...

Нет нет и нет... вот сын приятелей имел неосторожность жениться на то ли адвентистке, то ли на пятидесятнице... Спит и спал всегда отдельно в другой комнате... не положено ему "приходить в гости" никак... НЕ ПО_ЛО_ЖЕ_НО...



Вообще в этом деле главное: ДОСТУПНОСТЬ.

Например, 72 часа назад был ошибочный тариф на авиабилет "Будапешт - Сан-Пауло" (колоритный финансовый центр Бразилии, один из самых густонаселенных городов мира) по 103 евро туда и обратно, кто не успел тот опоздал - после обеда таких билетов уже не было.

Но люди успели выхватить...



P.S. Так-так-так... так круче всего - Dominica...

Так, где мой глобус... ах, остался в квартире во Львове... Жаль...

Кажется, это южнее Гваделупы... Хорошее место...

Востаннє редагувалось akurt в Суб 19 вер, 2020 12:24, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.