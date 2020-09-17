Додано: Суб 19 вер, 2020 13:56

Нет, она мене совсем на расстроила - там нечему расстраиваться.

Хороший и я бы сказал интересный перечень стран...

Даже больше: Вы нашли интересный материал...

Там у Турции, кстати, стоят "восьмерки" по ряду позиций...



Но есть и важные факторы:

- прелестная страна Венгрия - туда было намылились мои приятели из Мурманска - но вот ведь какая штука: 400 000 евро надо привезти в поезде "Мурманск-Москва" и дальше...

А дальше - что интересно - авиабилеты ТОЛЬКО через Турцию... Надо же как оно получается...

- в Турции - в отличие от других стран - не нужны ни благотворительные 100 000 ни 150 000 долларов - нет нижнего порога оценки недвижимости для получения ВНЖ.

- на получение гражданства есть - 250 000 долларов причем это СУММАРНАЯ цена недвижимости и гражданство получает ВСЯ семья. А не один владелец...

Правда, много интересных фактов?



Все факторы нужно учитывать.

Сейчас в Албании отдыхает племянница - ОЧЕНЬ довольна.

Но вот ведь какая штука : от аэропорта на место отдыха везли 300 (!!!) км по горным серпантинам. Доехала едва живая.

Но море хорошее.

Правда заказали блюдо устриц - атм даже не д/жина - меньше - но заплатила 40 долларов...

Вона оно как...



В Черногории сейчас кумовья, договорился, что их дочь, которая живет там уж лет 6, даст подробное интервью по ценам...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.