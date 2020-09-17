Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав:БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять.
Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие. Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
tramplin2 написав:Вы бы тему ветки поменяли. Было-" Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" , а больше подходит-" Як добре жити за кордоном". На 215 страницах ветки я не нашел ни конкретики ни Вашого " досвіду", которым Вы обещали поделится в первом посте, именно про " Купуємо".
765 страниц уже
тут блог пенсіонера про життя на 20000 грн в Анталії на пенсії, як писав Франт: "Життя Кліма Самгіна 2, детальні хроніки"
Пане Флаймане, дивиться глибже: - по-перше, вся Україна - завдячуючі цій гілці - споглядає за ходом реалізації гігантського українського проєкту "Оточити кийов кавалірками". Гадаю, це подія року та найближчі 3 роки. - по-друге, на тему дня: вся Україна споглядає за соціальним проєктом "Прожити на 100 доларів". Тут трохи з витрат в 100 доларів на місяць вибиває сума щотижневих витрат по 390 гривень на оновлення оголошення з проханням взяти хоч на якусь роботу - і не беруть. Тому це навіть цікавіше, бо безробітний ще й буде фінансувати родину виконроба, який перетворює приміщення в 15 квадратів в чудову прєлєсть. - по-третьє, надія не вмирає: нам вдалося визначити перелік професій, які допомагають добре влаштуватися у житті, тому що вперше було оприлюднено спискок того, де можна заробити гроші в наш буремний час. Читаємо та - головне - виконуємо:
flyman написав:на брюнекту і блондинку не вистачає, тому підпрацьовую кур"єром то аніматором, іноді ескортом, переважно таксистом, але ріелтором ні-ні.
До речі, а чого би особисто Вам дійсно не працювати риелтором? Втюхати клієнту непОтріб і вселити в мозок клієнта думку, що всіляке лайно може принести прибуток - то величезна майстерність! Грошва буде падати просто з неба! Калькулятор говорить таке: 5% від ціни кавалірки в 245 000 гривень - то 12 250 гривень!!! Це більше, ніж виручка від здачі трьох кавалірок: 3000х3=9 000 гривень. А якшо продавати ("втюхівати") таких кавалірок 10 на місяць...
х х х Про 20 000 гривень, які викликали у Вас кількаденний шок: - по-перше, я багато разів писав, що найкращій варіянт для пересічного громадянина, якому трохи набридло дихати амброзією, то організувати свій бізнес так, щоби гроші в дзьобику приносили щомісяця БЕЗ УЧАСТІ отримувача грошей. Щоби гроші просто реально "капали". Саме це - що цікаво - планує організувати пан Флайман, а ми з цікавістю споглядаємо осторонь... - по-друге, 15 000 гривень, а тим більше 20 000 гривень, дозволяють чудово жити за кордоном родині і навіть родині з дитиною. Про це я весь час наводив свої розрахунки на власному прикладі та на прикладі тих українців, які переселилися саме в Туреччину. Саме цього багато людей не розуміють: можна (МОЖНА!!!) жити за кордоном ЛЕГКО. Без клопоту. Просто треба знати місця... А я саме про такі місця і розказую. Маю час та наснагу...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 09:19, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в новобудові спального району Анталії за 17тис.$+10тис.$(перебудова балконів, меблі, податки, оформлення) придбана минулого року. В провінційній Полтаві за таку ціну нещодавно старенького 1-к хруща з посереднім ремонтом знайомі придбали. А новобудови 2-к розпочинаються від 30тис.+10-15тис ремонт. https://youtu.be/IbbCj-BC-GU
Цікаве питання, на жаль, я саме зараз з приятелями виїжджаю в Гюйнюк каньон поблизу Кемер, то не можу написати докладно. Але: - не розумію, що означає "перебудова балкона" - його можна засклити ("застеклить") - в мене вікна балкона - із скла загартованого, зсуваються та складються, мені обійшлося в 600 доларів. У приятелів балкн більший, перила зроблені по іншому - в них тому однокамерні пакети, що від підлоги балкона до стелі балкона - обійшлося в 1800 доларів. Зроблено класно. - квартира "2+1" в моєму мікрорайоні НОВА коштує приблизно від 500 000 лір. Долар 7,55. Точних цін не знаю, бо такі квартир мене НЕ цікавлять: я вже писав: приятелі купують те, що коштує 1 300 000 лір. По-перше, для себе, любимого, по-друге, коли купуєш квартиру - треба завжди думати, чи зможеш ти її продати (про це вчора навіть нагадали на київській гілці). Ціна по 16 000 доларів не може бути, хіба якийсь гнидник, і то не чув. Найдешевшу на моїй пам"яті квартиру в 60 квадратів "1+1" купили восени 2019 за 36 000 доларів, з яких 2 000 отримав ріелтор. Квартира непогана, за 36 000 доларів можна було брати, там 60 квадратів і свіже пофарбовані стіни, але я би НЕ купив (ми її спеціально відвідували із приятелями під виглядом "інвесторів", просто було цікаво): будинку більше 10 років, ліфта немає, плавальний басейн видно було, що не працював, тому що підібралися такі жлоби-мешканці, які не хочуть платити гроші за його утримання.
Ваше питання обдумаю пізніше, реально від"жджаємо відвідувати каньон. Вчора з моїми гостями з України відвідували античне місто Termessos... Находилися/налазилися по самі вуха...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.