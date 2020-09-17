Додано: Нед 20 вер, 2020 09:31

Цікаве питання, на жаль, я саме зараз з приятелями виїжджаю в Гюйнюк каньон поблизу Кемер, то не можу написати докладно.

Але:

- не розумію, що означає "перебудова балкона" - його можна засклити ("застеклить") - в мене вікна балкона - із скла загартованого, зсуваються та складються, мені обійшлося в 600 доларів. У приятелів балкн більший, перила зроблені по іншому - в них тому однокамерні пакети, що від підлоги балкона до стелі балкона - обійшлося в 1800 доларів. Зроблено класно.

- квартира "2+1" в моєму мікрорайоні НОВА коштує приблизно від 500 000 лір. Долар 7,55. Точних цін не знаю, бо такі квартир мене НЕ цікавлять: я вже писав: приятелі купують те, що коштує 1 300 000 лір. По-перше, для себе, любимого, по-друге, коли купуєш квартиру - треба завжди думати, чи зможеш ти її продати (про це вчора навіть нагадали на київській гілці).

Ціна по 16 000 доларів не може бути, хіба якийсь гнидник, і то не чув. Найдешевшу на моїй пам"яті квартиру в 60 квадратів "1+1" купили восени 2019 за 36 000 доларів, з яких 2 000 отримав ріелтор. Квартира непогана, за 36 000 доларів можна було брати, там 60 квадратів і свіже пофарбовані стіни, але я би НЕ купив (ми її спеціально відвідували із приятелями під виглядом "інвесторів", просто було цікаво): будинку більше 10 років, ліфта немає, плавальний басейн видно було, що не працював, тому що підібралися такі жлоби-мешканці, які не хочуть платити гроші за його утримання.



Ваше питання обдумаю пізніше, реально від"жджаємо відвідувати каньон. Вчора з моїми гостями з України відвідували античне місто Termessos... Находилися/налазилися по самі вуха...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.