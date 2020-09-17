Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ol_zy написав:БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять.
Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие. Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
tramplin2 написав:Вы бы тему ветки поменяли. Было-" Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість" , а больше подходит-" Як добре жити за кордоном". На 215 страницах ветки я не нашел ни конкретики ни Вашого " досвіду", которым Вы обещали поделится в первом посте, именно про " Купуємо".
765 страниц уже
тут блог пенсіонера про життя на 20000 грн в Анталії на пенсії, як писав Франт: "Життя Кліма Самгіна 2, детальні хроніки"
Пане Флаймане, дивиться глибже: - по-перше, вся Україна - завдячуючі цій гілці - споглядає за ходом реалізації гігантського українського проєкту "Оточити кийов кавалірками". Гадаю, це подія року та найближчі 3 роки. - по-друге, на тему дня: вся Україна споглядає за соціальним проєктом "Прожити на 100 доларів". Тут трохи з витрат в 100 доларів на місяць вибиває сума щотижневих витрат по 390 гривень на оновлення оголошення з проханням взяти хоч на якусь роботу - і не беруть. Тому це навіть цікавіше, бо безробітний ще й буде фінансувати родину виконроба, який перетворює приміщення в 15 квадратів в чудову прєлєсть. - по-третьє, надія не вмирає: нам вдалося визначити перелік професій, які допомагають добре влаштуватися у житті, тому що вперше було оприлюднено спискок того, де можна заробити гроші в наш буремний час. Читаємо та - головне - виконуємо:
flyman написав:на брюнекту і блондинку не вистачає, тому підпрацьовую кур"єром то аніматором, іноді ескортом, переважно таксистом, але ріелтором ні-ні.
До речі, а чого би особисто Вам дійсно не працювати риелтором? Втюхати клієнту непОтріб і вселити в мозок клієнта думку, що всіляке лайно може принести прибуток - то величезна майстерність! Грошва буде падати просто з неба! Калькулятор говорить таке: 5% від ціни кавалірки в 245 000 гривень - то 12 250 гривень!!! Це більше, ніж виручка від здачі трьох кавалірок: 3000х3=9 000 гривень. А якшо продавати ("втюхівати") таких кавалірок 10 на місяць...
х х х Про 20 000 гривень, які викликали у Вас кількаденний шок: - по-перше, я багато разів писав, що найкращій варіянт для пересічного громадянина, якому трохи набридло дихати амброзією, то організувати свій бізнес так, щоби гроші в дзьобику приносили щомісяця БЕЗ УЧАСТІ отримувача грошей. Щоби гроші просто реально "капали". Саме це - що цікаво - планує організувати пан Флайман, а ми з цікавістю споглядаємо осторонь... - по-друге, 15 000 гривень, а тим більше 20 000 гривень, дозволяють чудово жити за кордоном родині і навіть родині з дитиною. Про це я весь час наводив свої розрахунки на власному прикладі та на прикладі тих українців, які переселилися саме в Туреччину. Саме цього багато людей не розуміють: можна (МОЖНА!!!) жити за кордоном ЛЕГКО. Без клопоту. Просто треба знати місця... А я саме про такі місця і розказую. Маю час та наснагу...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 09:19, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в новобудові спального району Анталії за 17тис.$+10тис.$(перебудова балконів, меблі, податки, оформлення) придбана минулого року. В провінційній Полтаві за таку ціну нещодавно старенького 1-к хруща з посереднім ремонтом знайомі придбали. А новобудови 2-к розпочинаються від 30тис.+10-15тис ремонт. https://youtu.be/IbbCj-BC-GU
Цікаве питання, на жаль, я саме зараз з приятелями виїжджаю в Гюйнюк каньон поблизу Кемер, то не можу написати докладно. Але: - не розумію, що означає "перебудова балкона" - його можна засклити ("застеклить") - в мене вікна балкона - із скла загартованого, зсуваються та складються, мені обійшлося в 600 доларів. У приятелів балкн більший, перила зроблені по іншому - в них тому однокамерні пакети, що від підлоги балкона до стелі балкона - обійшлося в 1800 доларів. Зроблено класно. - квартира "2+1" в моєму мікрорайоні НОВА коштує приблизно від 500 000 лір. Долар 7,55. Точних цін не знаю, бо такі квартир мене НЕ цікавлять: я вже писав: приятелі купують те, що коштує 1 300 000 лір. По-перше, для себе, любимого, по-друге, коли купуєш квартиру - треба завжди думати, чи зможеш ти її продати (про це вчора навіть нагадали на київській гілці). Ціна по 16 000 доларів не може бути, хіба якийсь гнидник, і то не чув. Найдешевшу на моїй пам"яті квартиру в 60 квадратів "1+1" купили восени 2019 за 36 000 доларів, з яких 2 000 отримав ріелтор. Квартира непогана, за 36 000 доларів можна було брати, там 60 квадратів і свіже пофарбовані стіни, але я би НЕ купив (ми її спеціально відвідували із приятелями під виглядом "інвесторів", просто було цікаво): будинку більше 10 років, ліфта немає, плавальний басейн видно було, що не працював, тому що підібралися такі жлоби-мешканці, які не хочуть платити гроші за його утримання.
Ваше питання обдумаю пізніше, реально від"жджаємо відвідувати каньон. Вчора з моїми гостями з України відвідували античне місто Termessos... Находилися/налазилися по самі вуха...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Пане Флаймане, дивиться глибже: - по-перше, вся Україна - завдячуючі цій гілці - споглядає за ходом реалізації гігантського українського проєкту "Оточити кийов кавалірками". Гадаю, це подія року та найближчі 3 роки. - по-друге, на тему дня: вся Україна споглядає за соціальним проєктом "Прожити на 100 доларів". Тут трохи з витрат в 100 доларів на місяць вибиває сума щотижневих витрат по 390 гривень на оновлення оголошення з проханням взяти хоч на якусь роботу - і не беруть. Тому це навіть цікавіше, бо безробітний ще й буде фінансувати родину виконроба, який перетворює приміщення в 15 квадратів в чудову прєлєсть. - по-третьє, надія не вмирає: нам вдалося визначити перелік професій, які допомагають добре влаштуватися у житті, тому що вперше було оприлюднено спискок того, де можна заробити гроші в наш буремний час. Читаємо та - головне - виконуємо:
flyman написав:на брюнекту і блондинку не вистачає, тому підпрацьовую кур"єром то аніматором, іноді ескортом, переважно таксистом, але ріелтором ні-ні.
До речі, а чого би особисто Вам дійсно не працювати риелтором? Втюхати клієнту непОтріб і вселити в мозок клієнта думку, що всіляке лайно може принести прибуток - то величезна майстерність! Грошва буде падати просто з неба! Калькулятор говорить таке: 5% від ціни кавалірки в 245 000 гривень - то 12 250 гривень!!! Це більше, ніж виручка від здачі трьох кавалірок: 3000х3=9 000 гривень. А якшо продавати ("втюхівати") таких кавалірок 10 на місяць...
х х х Про 20 000 гривень, які викликали у Вас кількаденний шок: - по-перше, я багато разів писав, що найкращій варіянт для пересічного громадянина, якому трохи набридло дихати амброзією, то організувати свій бізнес так, щоби гроші в дзьобику приносили щомісяця БЕЗ УЧАСТІ отримувача грошей. Щоби гроші просто реально "капали". Саме це - що цікаво - планує організувати пан Флайман, а ми з цікавістю споглядаємо осторонь... - по-друге, 15 000 гривень, а тим більше 20 000 гривень, дозволяють чудово жити за кордоном родині і навіть родині з дитиною. Про це я весь час наводив свої розрахунки на власному прикладі та на прикладі тих українців, які переселилися саме в Туреччину. Саме цього багато людей не розуміють: можна (МОЖНА!!!) жити за кордоном ЛЕГКО. Без клопоту. Просто треба знати місця... А я саме про такі місця і розказую. Маю час та наснагу...
Київ майже оточено: очікую цього року завершення будівництва та отримання документів власника. Далі ремонти по шаблону, закінчиться ремонт на Кардачах, буду мати кошторис. Якщо здавати 3 кавалірки кожна по 5000 грн., то вийде саме 15000 грн. Далі тре придумати новий інвестпроект, можливо "кавалірка в Анталії", тре буде обміркувати, та подивитися за тим, як здуватиметься пузир ТРЖН, роздутий дешевою іпотекою від уряду Ердогана.
Колись писав на фінанс уа, що має ідею для літньої та зимньої резиденції, тобто літом вна Україні (Київ/Буча/Березань), а зимою в теплішому кліматі.
stryzhko написав:Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в новобудові спального району Анталії за 17тис.$+10тис.$(перебудова балконів, меблі, податки, оформлення) придбана минулого року. В провінційній Полтаві за таку ціну нещодавно старенького 1-к хруща з посереднім ремонтом знайомі придбали. А новобудови 2-к розпочинаються від 30тис.+10-15тис ремонт. https://youtu.be/IbbCj-BC-GU
Можливо, якщо короноя продовжиться, то обміркую інвестицію в Березані/Гребінці чи якому іншому місці із швидким рейковим транспортом до м.Київ.
Кому криза, а кому китайський єрогліф і нові можливості.
stryzhko написав:Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в новобудові спального району Анталії за 17тис.$+10тис.$(перебудова балконів, меблі, податки, оформлення) придбана минулого року. В провінційній Полтаві за таку ціну нещодавно старенького 1-к хруща з посереднім ремонтом знайомі придбали. А новобудови 2-к розпочинаються від 30тис.+10-15тис ремонт. https://youtu.be/IbbCj-BC-GU
там 17куе тис квартира, + 10куе на оформлення та перепланування, добудову та мебель.
в кінці відео: турки істчо тє свінкі, но на нових районах убірают