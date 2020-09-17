Додано: Нед 20 вер, 2020 08:32

flyman написав: на брюнекту і блондинку не вистачає, тому підпрацьовую кур"єром то аніматором, іноді ескортом, переважно таксистом, але ріелтором ні-ні.

на брюнекту і блондинку не вистачає, тому підпрацьовуюто, іноді, переважно, алені-ні.

Просто треба знати місця...

Пане Флаймане, дивиться глибже:- по-перше, вся Україна - завдячуючі цій гілці - споглядає за ходом реалізації гігантського українського проєкту "". Гадаю, це подія року та найближчі 3 роки.- по-друге, на тему дня: вся Україна споглядає за соціальним проєктом "Прожити на 100 доларів". Тут трохи з витрат в 100 доларів на місяць вибиває сума щотижневих витрат по 390 гривень на оновлення оголошення з проханням взяти хоч на якусь роботу -Тому це навіть цікавіше, бо безробітний ще й буде фінансувати родину виконроба, який перетворює приміщення в 15 квадратів в чудову прєлєсть.- по-третьє, надія не вмирає: нам вдалося визначити перелік професій, які допомагають добре влаштуватися у житті, тому що вперше було оприлюднено спискок того, де можна заробити гроші в наш буремний час.Читаємо та - головне - виконуємо:До речі, а чого би особисто Вам дійсно не працювати риелтором?Втюхати клієнту непОтріб і вселити в мозок клієнта думку, що всіляке лайно може принести прибуток - то величезна майстерність! Грошва буде падати просто з неба!Калькулятор говорить таке: 5% від ціни кавалірки в 245 000 гривень - то 12 250 гривень!!!Це більше, ніж виручка від здачі трьох кавалірок: 3000х3=9 000 гривень.А якшо продавати ("втюхівати") таких кавалірок 10 на місяць...х х хПро 20 000 гривень, які викликали у Вас кількаденний шок:- по-перше, я багато разів писав, що найкращій варіянт для пересічного громадянина, якому трохи набридло дихати амброзією, то організувати свій бізнес так, щоби гроші в дзьобику приносили щомісяця БЕЗ УЧАСТІ отримувача грошей. Щоби гроші просто реально "капали". Саме це - що цікаво - планує організувати пан Флайман, а ми з цікавістю споглядаємо осторонь...- по-друге, 15 000 гривень, а тим більше 20 000 гривень, дозволяють чудово жити за кордоном родині і навіть родині з дитиною. Про це я весь час наводив свої розрахунки на власному прикладі та на прикладі тих українців, які переселилися саме в Туреччину.Саме цього багато людей не розуміють: можна (МОЖНА!!!) жити за кордоном ЛЕГКО. Без клопоту.А я саме про такі місця і розказую.Маю час та наснагу...