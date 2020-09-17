Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посмотрел видео. Мои "5 копеек": 1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика. 2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир. Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно. 3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный. 4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая. Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу. 5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн. 6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.
В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения: - налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов. - мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов. Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу". Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир. Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег? За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...
Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно: - действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках. - верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море. - верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море. - верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 (ходит раз в час) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.
От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Посмотрел видео. Мои "5 копеек": 1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика. 2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир. Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно. 3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный. 4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая. Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу. 5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн. 6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.
В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения: - налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов. - мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов. Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу". Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир. Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег? За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...
Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно: - действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках. - верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море. - верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море. - верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 (ходит раз в час) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.
От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.
не уважно дивилися та слухали: - все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів" - забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження - можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника" - нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато - як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат - район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше - до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно - високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"
тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.
akurt написав:- в cубботу куплена квартира за 42 000 долларов из (50 000-2500), полученных за земельный участок в селе; - квартиру искали люди, опытные, а не дилетанты
Если можно, уточните, что привлекло так Ваше внимание: в самом деле в указанную субботу была куплена в одном из городов Украины квартира-двушка-хрущевка за 42 000 долларов. Есть что-то удивительное? Разве что квартира куплена в самом центре самого центра, квартира со свежим ремонтом, с современной мебелью, которая не требует замены, квартиру после генеральной уборки планируют сдавать за 12 000 гривен. На сегодня еще не знаю, нашли ли арендаторов. Дело считаю успешным: участок земли кажется в 14 соток был продан за 50 000 долларов, участок в реальном селе, до дня продажи использовался ТОЛЬКО для выгуливания своей собаки. Квартира шестая или уже седьмая по счету у лэндордов. Потому уточните, что вызвало такой повышенный интерес.
Привлекло, что математика немного не сошлась, и по идее, деньги ещё должны были остаться. Ну то такэ
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте