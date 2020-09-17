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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 764765766767 Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32 stryzhko написав: Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в

https://youtu.be/IbbCj-BC-GU Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в



Посмотрел видео.

Мои "5 копеек":

1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика.

2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир.

Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно.

3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный.

4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая.

Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу.

5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн.

6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.



В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения:

- налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов.

- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.

Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу".

Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир.

Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег?

За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...



Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно:

- действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках.

- верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море.

- верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море.

- верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 ( ходит раз в час ) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.



От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо. Посмотрел видео.Мои "5 копеек":1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий"Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика.2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир.Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно.3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный.4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в МуниципалитетеБудет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая.Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу.5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн.6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения:- налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов.- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу".Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир.За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно:- действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках.- верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море.- верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море.- верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 () и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1668 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 16:55 akurt написав: stryzhko написав: Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в

https://youtu.be/IbbCj-BC-GU Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в



Посмотрел видео.

Мои "5 копеек":

1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика.

2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир.

Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно.

3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный.

4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая.

Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу.

5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн.

6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.



В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения:

- налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов.

- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.

Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу".

Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир.

Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег?

За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...



Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно:

- действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках.

- верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море.

- верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море.

- верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 ( ходит раз в час ) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.



От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо. Посмотрел видео.Мои "5 копеек":1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий"Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика.2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир.Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно.3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный.4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в МуниципалитетеБудет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая.Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу.5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн.6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения:- налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов.- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу".Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир.За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно:- действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках.- верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море.- верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море.- верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 () и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.

не уважно дивилися та слухали:

- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"

- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження

- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"

- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато

- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат

- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше

- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно

- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"



тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта. не уважно дивилися та слухали:- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 17:28 akurt написав: Вкладчик1234 написав: akurt написав: - в cубботу куплена квартира за 42 000 долларов из (50 000-2500), полученных за земельный участок в селе;

- квартиру искали люди, опытные, а не дилетанты - в cубботу куплена квартира за 42 000 долларов из (50 000-2500), полученных за земельный участок в селе;- квартиру искали люди, опытные, а не дилетанты





Если можно, уточните, что привлекло так Ваше внимание: в самом деле в указанную субботу была куплена в одном из городов Украины квартира-двушка-хрущевка за 42 000 долларов.

Есть что-то удивительное?

Разве что квартира куплена в самом центре самого центра, квартира со свежим ремонтом, с современной мебелью, которая не требует замены, квартиру после генеральной уборки планируют сдавать за 12 000 гривен. На сегодня еще не знаю, нашли ли арендаторов.

Дело считаю успешным: участок земли кажется в 14 соток был продан за 50 000 долларов, участок в реальном селе, до дня продажи использовался ТОЛЬКО для выгуливания своей собаки.

Квартира шестая или уже седьмая по счету у лэндордов.

Потому уточните, что вызвало такой повышенный интерес. Если можно, уточните, что привлекло так Ваше внимание: в самом деле в указанную субботу была куплена в одном из городов Украины квартира-двушка-хрущевка за 42 000 долларов.Есть что-то удивительное?Разве что квартира куплена в самом центре самого центра, квартира со свежим ремонтом, с современной мебелью, которая не требует замены, квартиру после генеральной уборки планируют сдавать за 12 000 гривен. На сегодня еще не знаю, нашли ли арендаторов.Дело считаю успешным: участок земли кажется в 14 соток был продан за 50 000 долларов, участок в реальном селе, до дня продажи использовался ТОЛЬКО для выгуливания своей собаки.Квартира шестая или уже седьмая по счету у лэндордов.Потому уточните, что вызвало такой повышенный интерес.

Привлекло, что математика немного не сошлась, и по идее, деньги ещё должны были остаться. Ну то такэ Привлекло, что математика немного не сошлась, и по идее, деньги ещё должны были остаться. Ну то такэ Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12616 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7151 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:09 Хи-хи, а в чем же не сошлась математика?

Если участок продан за 50 000, а куплена квартира за 42 000 долларов, то разве НЕ СХОДИТСЯ математика?

Если бы продали за 50 000, а купили за 142 000, то математика "не сходилась бы".

А так очень даже сходится...

Считаем:

50 000 - 2500 (риэлтору) - 42 000 (квартира со всеми расходами, риэлтор взял 1000 долларов, они включены в 42000, в том числе платежи нотариусу)=ПЛЮС 5 500 долларов. Ясное дело, что остались, вот 5 500, а как же, а как же...

Как видите, с точки зрения математики, все ОК: в область иррациональных или отрицательных чисел НЕ попали.

Чистая математика! Отличная математика!

Клиентов было много на земельный участок по 45 000, но жестко держали благодаря мужу 50 000.

Параллельно жестко мониторили все сайты объявлений с идеей: купить квартиру под арендаторов, НЕ ТРЕБУЮЩУЮ ремонта. Ибо знают, сколько сейчас стоит ремонт и уже пережили этих ремонтов целую кучу...

Зашли. Увидели. Сразу оценили: свежий ремонт, почти новая и - главное - современная мебель (ее даже много, часть убирают), сразу без разговоров дали задаток: "то, что доктор прописал!"

Самое интересное теперь: через сколько дней найдут "правильного" арендатора.

До сих пор у них все арендаторы "правильные" то есть беспроблемные: бабло день в день, квартиры целые, без котов, без собак, без детей, без сигарет, не нищеброды, ничего не повреждено и не украдено.

Всё, как я и написал: люди опытные, а не дилетанты! В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1668 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:34 flyman написав: не уважно дивилися та слухали:

- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"

- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження

- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"

- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато

- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат

- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше

- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно

- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"



тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта. не уважно дивилися та слухали:- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.



Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки:

1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон.

2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту , а власник може після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону.

3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20.

Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира. Вы просто не в курсе.



4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной.

Вот Вам маршрут ЭКСПРЕССА (!!!) номер 18 (VS18) - красным кружком я показал, где дама встанет через 35 (!!!) минут езды и это будет Бульвар Ататюрка, от которого к морю - да, метров 700 или чуть меньше. Так вот экспресс 18 делает 62 ( шестьдесят две ) остановки по всему маршуркуТ6 пропуская (!!!) часть.

62, Карл!

Я-то знаю, а Вы не знаете...

Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен.

Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки:1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон.2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити,після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону.3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20.Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира.4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной.Вот Вам маршрут ЭКСПРЕССА (!!!) номер 18 (VS18) - красным кружком я показал, где дама встанет через 35 (!!!) минут езды и это будет Бульвар Ататюрка, от которого к морю - да, метров 700 или чуть меньше. Так вот экспресс 18 делает 62 () остановки по всему маршуркуТ6 пропуская (!!!) часть.62, Карл!Я-то знаю, а Вы не знаете...Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен. Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз. В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1668 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:42 akurt написав: flyman написав: не уважно дивилися та слухали:

- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"

- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження

- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"

- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато

- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат

- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше

- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно

- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"



тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта. не уважно дивилися та слухали:- все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів"- забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження- можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника"- нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато- як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат- район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше- до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно- високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.



Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки:

1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон.

2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту , а власник може після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону.

3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20.

Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира. Вы просто не в курсе.



4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной.

Я-то знаю, а вы не знаете...

Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен. Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки:1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон.2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити,після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону.3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20.Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира.4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной.Я-то знаю, а вы не знаете...Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен.

можна було написати коротше: "акурт ніколи не помиляється" можна було написати коротше: "акурт ніколи не помиляється" https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:51 Можно было взагалі не писати Вам щоденно на цій гілці дурниці.

На кивській гілці їх ще можна читати: мені навіть подобається, як пан Флайман повчає маститих киян. Це реально кумедно і класно!

А тут... В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1668 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:56 akurt написав: Можно было взагалі не писати Вам щоденно на цій гілці дурниці.

На кивській гілці їх ще можна читати: мені навіть подобається, як пан Флайман повчає маститих киян. Це реально кумедно і класно!

А тут... Можно было взагалі не писати Вам щоденно на цій гілці дурниці.На кивській гілці їх ще можна читати: мені навіть подобається, як пан ФлайманЦе реально кумедно і класно!А тут...

Мав поставлену мету, і вона майже досягнута, то в чому проблема?

Не зробив як анталійський гуру?

Про один із можливих варіантів інвестиційного плану ще раз нагадую, якщо в кого скляроз:

мати літню (Україна, можливо країна ЄС) і зимню (яка південна країна, можливо Туреччина) резиденції. Мав поставлену мету, і вона майже досягнута, то в чому проблема?Не зробив як анталійський гуру?Про один із можливих варіантів інвестиційного плану ще раз нагадую, якщо в кого скляроз:мати літню (Україна, можливо країна ЄС) і зимню (яка південна країна, можливо Туреччина) резиденції. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:16

Цитата:

flyman написав: Київ майже оточено: очікую цього року завершення будівництва та отримання документів власника . Далі ремонти по шаблону, закінчиться ремонт на Кардачах, буду мати кошторис.

Якщо здавати 3 кавалірки кожна по 5000 грн., то вийде саме 15000 грн.

Київ майже оточено: очікую цього року завершення будівництва та. Далі ремонти по шаблону, закінчиться ремонт на Кардачах, буду мати кошторис.



НЕ ВИЙДЕ.

Все просто, Ви, як завжди в житті, помиляєтеся.

1. Вам на київській гілці популярно роз"яснили: оті кавалірки Ви НЕ здасте по 5000, а здасте по 3 000 гривень. І це Вам написав НЕ я - а кияни, а вони досвідчені люди.

2. Не далі, як вчора Ви на київській гілці власноручно - і ЦЕ ВСІ ЧИТАЛИ - розписали розподіл кавалірок:

Кавалірка один - для власного прожиття. Мінусуємо 3000 (5000 віртуальних гривень).

Кавалірка два - під оренду - залишємо 3000 (5000 віртуальних гривень).

Кавалірка три - "під роботу" - хі-хі та ха-ха - мінусуємо 3000 (5000 віртуальних гривень).

Таким чином, Ваш гігантський проєкт "Оточити кийов кавалірками" буде приносити 3000 (5000 віртуальних гривень).

Оце ви колотитеся на всю Україну за 3 000 МАЙБУТНІХ гривень на місяць...

Цирк. І будьте нарешті реалістом - НІЯКОЇ "літньої/зимової резиденції" у Вас ніколи не буде. Точніше, вона вже є - в 84 км від Києва в напрямку Коростеня. Ото і все...

Так що продовжуйте "мочити" київських лендлордів на київській гілці; це реально вражає.

Не ображайтеся: самі напросилися... "Мета"... Самі нарвалися на "мету"...Цитата:НЕ ВИЙДЕ.Все просто, Ви, як завжди в житті, помиляєтеся.1. Вам на київській гілці популярно роз"яснили: оті кавалірки Ви НЕ здасте по 5000, а здасте по 3 000 гривень.- а кияни, а вони досвідчені люди.2. Не далі, як вчора Ви на київській гілці власноручно - і ЦЕ ВСІ ЧИТАЛИ - розписали розподіл кавалірок:- для власного прожиття. Мінусуємо 3000 (5000 віртуальних гривень).- під оренду - залишємо 3000 (5000 віртуальних гривень).- "під роботу" - хі-хі та ха-ха - мінусуємо 3000 (5000 віртуальних гривень).Таким чином, Ваш гігантський проєкт "Оточити кийов кавалірками" буде приносити 3000 (5000 віртуальних гривень).Оце ви колотитеся на всю Україну за 3 000 МАЙБУТНІХ гривень на місяць...Цирк. І будьте нарешті реалістом - НІЯКОЇ "літньої/зимової резиденції" у Вас ніколи не буде. Точніше, вона вже є - в 84 км від Києва в напрямку Коростеня. Ото і все...Так що продовжуйте "мочити" київських лендлордів на київській гілці; це реально вражає.Не ображайтеся: самі напросилися... "Мета"... В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал. akurt

Повідомлень: 4782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 1668 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 764765766767 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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