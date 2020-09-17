Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Посмотрел видео. Мои "5 копеек": 1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика. 2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир. Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно. 3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный. 4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая. Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу. 5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн. 6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.
В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения: - налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов. - мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов. Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу". Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир. Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег? За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...
Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно: - действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках. - верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море. - верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море. - верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 (ходит раз в час) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.
От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Посмотрел видео. Мои "5 копеек": 1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий" микрорайон для бедных. Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика. 2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир. Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно. 3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный. 4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в Муниципалитете оригинал строительных чертежей. Будет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая. Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу. 5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн. 6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.
В целом репортаж познавательный: цены называет правильные. Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения: - налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов. - мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов. Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу". Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир. Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег? За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...
Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно: - действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках. - верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море. - верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море. - верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 (ходит раз в час) и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.
От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.
не уважно дивилися та слухали: - все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів" - забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження - можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника" - нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато - як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат - район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше - до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно - високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"
тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.
akurt написав:- в cубботу куплена квартира за 42 000 долларов из (50 000-2500), полученных за земельный участок в селе; - квартиру искали люди, опытные, а не дилетанты
Если можно, уточните, что привлекло так Ваше внимание: в самом деле в указанную субботу была куплена в одном из городов Украины квартира-двушка-хрущевка за 42 000 долларов. Есть что-то удивительное? Разве что квартира куплена в самом центре самого центра, квартира со свежим ремонтом, с современной мебелью, которая не требует замены, квартиру после генеральной уборки планируют сдавать за 12 000 гривен. На сегодня еще не знаю, нашли ли арендаторов. Дело считаю успешным: участок земли кажется в 14 соток был продан за 50 000 долларов, участок в реальном селе, до дня продажи использовался ТОЛЬКО для выгуливания своей собаки. Квартира шестая или уже седьмая по счету у лэндордов. Потому уточните, что вызвало такой повышенный интерес.
Привлекло, что математика немного не сошлась, и по идее, деньги ещё должны были остаться. Ну то такэ
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Хи-хи, а в чем же не сошлась математика? Если участок продан за 50 000, а куплена квартира за 42 000 долларов, то разве НЕ СХОДИТСЯ математика? Если бы продали за 50 000, а купили за 142 000, то математика "не сходилась бы". А так очень даже сходится... Считаем: 50 000 - 2500 (риэлтору) - 42 000 (квартира со всеми расходами, риэлтор взял 1000 долларов, они включены в 42000, в том числе платежи нотариусу)=ПЛЮС 5 500 долларов. Ясное дело, что остались, вот 5 500, а как же, а как же... Как видите, с точки зрения математики, все ОК: в область иррациональных или отрицательных чисел НЕ попали. Чистая математика! Отличная математика! Денежная математика!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 19:54, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
flyman написав:не уважно дивилися та слухали: - все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів" - забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження - можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника" - нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато - як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат - район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше - до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно - високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"
тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.
Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки: 1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон. 2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону. 3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20. Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира. Вы просто не в курсе.
4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной. Вот Вам маршрут ЭКСПРЕССА (!!!) номер 18 (VS18) - красным кружком я показал, где дама встанет через 35 (!!!) минут езды и это будет Бульвар Ататюрка, от которого к морю - да, метров 700 или чуть меньше. Так вот экспресс 18 делает 62 (шестьдесят две) остановки по всему маршуркуТ6 пропуская (!!!) часть. 62, Карл! Я-то знаю, а Вы не знаете... Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
flyman написав:не уважно дивилися та слухали: - все перепланування, це приєднання частину балкону до кімнати "як у сусідів" - забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження - можна було не витрачати 17000 лір на перепланування, а в"їхати в "як від забудовника" - нижній поверх зручно для пенсів, в Польщі, чув що їм так зручніше, не тре ходити по сходам багато - як на мене нульовий поверх більш прохолодніший вдень, і не швидко охолоджується вночі, щось як термостат - район не дуже був, але чим більше нової забудови, тим стає ліпше - до моря 10 хв автобусом і 700 метрів піхотою, престарілій мамі не дуже зручно - високий 1й, поверх, тобто "на вулицю не вийдеш переступивши через поручень балкону"
тобто то відео в мене вселило більше бажання придбати 85м2 в новозабудованому районі Анталії по ціні київської кавалірки, чим 100500 постів від неріелтора акурта.
Очень забавно, как специалист в ремонтах и перепланировках разоблачает мои ошибки: 1. Что значит "приєднання частини балкона" - ЭТО СМЕНА ПЕРЕГОРОДОК и об этом в видео ясно и четко говорится, что изменены перегородке в квартире. А кроме того: изменен балкон. 2. Пункт 2 вызывает просто смех: пан Флайман, сидя в Буче, авторитетно рассказывает про заграничную недвижимсоть: "забудовник це не може зробити, так як відхилення від проекту, а власник може після погодження..." Гомерический смех. И для справки: "Забудовник" може за бажанням клієнта зробити виключно перепланування за бажанням замовника (і не всякий Забудовник) НА ЕТАПІ БУДІВНИЦТВА таке: вигородити кухню із загального салону. 3. Я реально уважаю ваш выбор для жития подвалов, полуподвалов и всего такого подобного. Реалии Турции совсем другие: квартира на этаже "0" ВСЕГДА и ОДНОЗНАЧНО дешевле "нормальной" на значительную сумму, думаю, процентов на 20. Квартира на этаже "0" проблемная зимой: требует больше затрат на отопление, проверено на многих знакомых, у кого такая квартира. Вы просто не в курсе.
4. К морю СОВСЕМ не 10 минут - хотя дама так и произнесла вначале - потом начала САМА уточнять: на автобусе "Экспресс" маршрута 18 можно доехать до такой то точки за 20 минут (это очень очень очень не море), до такой-то (ближе к морю) - 35 минут (а другого выбора у нее нет), и от этого места теоретически еще 700 метров идти пешком, если не сесть на автобус маршрута 101% который вывозит к морю и идет потом вдоль всей набережной. Я-то знаю, а вы не знаете... Но ваш повышенный интерес к зарубежной недвижимости реально приятен.
можна було написати коротше: "акурт ніколи не помиляється"
akurt написав:Можно было взагалі не писати Вам щоденно на цій гілці дурниці. На кивській гілці їх ще можна читати: мені навіть подобається, як пан Флайман повчає маститих киян. Це реально кумедно і класно! А тут...
Мав поставлену мету, і вона майже досягнута, то в чому проблема? Не зробив як анталійський гуру? Про один із можливих варіантів інвестиційного плану ще раз нагадую, якщо в кого скляроз: мати літню (Україна, можливо країна ЄС) і зимню (яка південна країна, можливо Туреччина) резиденції.
flyman написав:Про один із можливих варіантів інвестиційного плану ще раз нагадую, якщо в кого скляроз: мати літню (Україна, можливо країна ЄС) і зимню (яка південна країна, можливо Туреччина) резиденції.
Ну ось, так би сказали відразу: резиденції... Південні... північні... ЄС... Туреччина... Україна... А то все незрозумілим було... Тепер все прозоро... Гарний лень: все стало прозорим...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
flyman написав:Про один із можливих варіантів інвестиційного плану ще раз нагадую, якщо в кого скляроз: мати літню (Україна, можливо країна ЄС) і зимню (яка південна країна, можливо Туреччина) резиденції.
Ну ось, так би сказали відразу: резиденції... Південні... північні... ЄС... Туреччина... Україна... А то все незрозумілим було... Тепер все прозоро... Гарний лень: все стало прозорим...
До когось дойшло за третім разом, писав же, що дехто неуважний