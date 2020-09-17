Додано: Нед 20 вер, 2020 16:32

stryzhko написав: Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в

https://youtu.be/IbbCj-BC-GU Як виглядає найдешевша квартира 2+1(85м² по зовнішнім стінам) в

оригинал строительных чертежей.

В целом репортаж познавательный: цены называет правильные.

Тут интересный вопрос еще: стоит ли покупать квартиру, которая требует перепланировки и еще вложение денег?

ходит раз в час

Посмотрел видео.Мои "5 копеек":1. Представляю, как меня топтали бы ногами, если бы я посоветовал кому-то из форумчан купить квартиру в районе Кепез микрорайона (не запомнил название) Анталии. Это типичный "турецкий"Кому-то нравится жить серди бедных турок. Там есть специфика.2. Думаю, дама НЕ ошибается в деньгах: в марте 2019 уплатила 95 000 лир.Вспоминаем курс: 5,44-5,55 лиры за доллар. Считаем: 95000/5,50=17 272 доллара США. Все верно.3. Нужно обратить внимание, что квартира куплена на "гириш" этаже - в Турции это этаж "0", у нас этаж "1", в Турции такие этажи не "котируются" и если руководствоваться фразой, известной и по этой, и по киевской ветке, что ПОКУПАЯ КВАРТИРУ, нужно всегда думать, удастся ли ее продать - то выбор очень спорный.4. Очень меня насторожила перепланировка квартиры. Тут засада. Перепланировка возможна с согласия ВСЕХ соседей. Как я понял по видео, такого не было. После этого нужно в Муниципалитете утверждать проект перепланировки. Так вот: в случае продажи этой квартиры нужно обязательно - и об этом дама говорит - заказывать ЕЙ (!!!) Акт экспертизы. Он не такой формальный, как в Украине, где Вам за 800 гривен сочинят любую ксиву. Здесь будет фирмой затребован в МуниципалитетеБудет сверка имеющегося с реальностью. Квартира перепланирована - думаю будет проблема и большая.Но для себя сойдет, если соседи не напишут жалобу.5. Как все заметили - дому не принадлежит плавательный бассейн.6. Судя по тому: как во дворе грязно, там нет квартплаты в ОСББ (Айдат) - такое в бедняцком районе бывает: жильцы не хотят платить не за что, ОСББ не создают, и ничего не делают. Вам нравится? Я думаю, нет.Думаю цифра в 10 000 долларов ни у кого не вызвал ни удивления, ни сомнения:- налог в самом деле был 3% (сейчас 4%), что составило около 4000 лир, вместе с оформлением получается примерно 800 долларов.- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.Сумма 10 000-800-800=8 400 долларов вероятно перепланировка и премия "ее другу".Я так и имел представление, что в марте 2019 в Кепезе можно было купить квартиру за 100 000 лир.За 3 года я помог своим приятелям купить 2 (две) квартиры (одна "1+1" за 210 000 лир (май 2018, тогда это было кажется 54 000 долларов, площадь квартиры 60 кв.м.) и одна "2+1" (сентябрь 2019 за 84 000 евро, площадь брутто 90 кв. м.) и ни одна из двух не то, что не требует какой-то перепланировки, но и даже мысли такой быть не может: "Вселяйся и живи". Туда нанимали за 300 лир людей для "чистовой уборки" - даже не после строителей, а посли легкой пыли из окна, помывки начисто окон и зеркал в ванных...Дама только ошибается в том, И ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, что ей до моря добираться "10" минут, потом правда исправилась, и это важно:- действительно есть автобус ЭКСПРЕСС маршрута "18" идет быстрее других и останавливается не на всех остановках.- верю, что на нем она доезжает до торгового центра "Марк Анталия" за 20 минут. Но это очень не море.- верю, что до торгового центра "Большой Мигрос" (MIGROS 5M) - это дальше еще в 2 раза - она доезжает за 35 минут. Но это совсем не море.- верю, что она на "Большом Мигросе" садится на автобус 104 () и попадает на знаменитый пляж Коньяалты.От себя: не покупайте квартиру в районе Кепез Анталии (исключая - может быть - его часть в районе "Оздилек парка" - там проложили новую трамвайную линию и все выглядит относительно неплохо.