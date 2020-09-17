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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53

  akurt написав:
  ol_zy написав:БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять.


Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие.
Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина.

Так поэтому я и привел цены БРСМ, потому, что мне интересно сравнение цен на топливо в Турции с ценами там где я заправляюсь сейчас в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. Расход топлива такой же как и на раскрученных ВОГ и ОККО. При этом ВОГ не доливают 10% топлива - такая у них политика. Про ОККО когда-то давно заправился расход удивил, но потом они испортились и расход вернулся на уровень других брендов.
БРСМ вполне сопоставима с ВОГ и ОККО, пользуюсь брендом с 2014 года. Если что у меня дизель рено уже второе авто - обе из салона. Проблем с двигателем и топливной системой не наблюдалось никогда. Жалоб на бензин я там тоже не встречал.
А если хотите сопоставлять на уровне, то необходимо приводить сравнительный анализ топлива, вот тогда и можно говорить о сопоставимости. Для вас она одна - для меня другая. Так что топливо пока что дешевле в Украине.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ol_zy написав:Так что топливо пока что дешевле в Украине.

+ кешбек)) в отличии от Kuveyt Türk Katılım Bankası и DenizBank
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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