Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53

akurt написав: ol_zy написав: БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять. БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять.



Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие.

Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина. Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие.Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина.

Так поэтому я и привел цены БРСМ, потому, что мне интересно сравнение цен на топливо в Турции с ценами там где я заправляюсь сейчас в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. Расход топлива такой же как и на раскрученных ВОГ и ОККО. При этом ВОГ не доливают 10% топлива - такая у них политика. Про ОККО когда-то давно заправился расход удивил, но потом они испортились и расход вернулся на уровень других брендов.БРСМ вполне сопоставима с ВОГ и ОККО, пользуюсь брендом с 2014 года. Если что у меня дизель рено уже второе авто - обе из салона. Проблем с двигателем и топливной системой не наблюдалось никогда. Жалоб на бензин я там тоже не встречал.А если хотите сопоставлять на уровне, то необходимо приводить сравнительный анализ топлива, вот тогда и можно говорить о сопоставимости. Для вас она одна - для меня другая. Так что топливо пока что дешевле в Украине.