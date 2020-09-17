Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30

ol_zy написав: в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. . в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. .

Я реально рад з Вас.Замечу только, речь шла совсем о другом:Вы не заметили, тут товарищи, которые в жизни не были за границей (тот, что выше - был впервые с 1986 года, но до сих пор стыдится сказать, в какой стране, врал, что купил за 2000 евро путевку в Турцию с 28 июля) не понимают НИКАК, что то, что валюта той страны, где вам может быть когда-то повезет жить, слабее к доллару,ВОТ ЭТО ВЫ НИКАК НЕ ЗАМЕТИЛИ.Я рад, что Вас устраивает качество топлива.Ремарки:- после заправки на одной АЗС в Украине (не буду рекламировать, но бренд более, чем известный) через 30 км у меня в авто ВПЕРВЫЕ загорелся Check Engine - после чего меня подоила пара Сервисных центов на "обнулении" перечня ошибок. Кончилось тем, чем и должно кончиться: ПОЛЕТЕЛ КАТАЛИЗАТОР. Ничего особенного, но 2 100 долларов.ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДОЛЛАРОВ.- в Турции с марта 2019 по май 2020 находился товарищ с Украины - жена лежала в онкологии в Анталии (пересадка костного мозга). Он здесь был на своем авто украинской регистрации, которая работает на газе.Недавно мне сказал: "Странная вещь, я в Анталии год заправлялся, и мне бака газа хватало на 550 км пробега, сейчас я живу в Харькове и мне хватает чуть ли не на половину от 550 км."Как говорил Воланд: "Любезный, качество и еще раз качество..."Хотя, если качество не волнует, тогда да...