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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 765766767768
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53

  akurt написав:
  ol_zy написав:БРСМ - А95 - 21.49 (дизель еще дешевле). Мин скидка для любых авто 0,50 грн + есть доп. скидки. На номера авто или гражданство человека не смотрят. Ставите приложение от БРСМ и скидка уже ваша - даже не надо карту дисконтную оформлять.


Я же не приводил цены на бензин на АЗС типа БРСМ. Я тоже знаю, где в Анталии можно заправиться "подешевле". Но не заправляясь. Я даже знаю, где во Львове можно купить ворованные карточки на бензин, но не покупаю. Я даже знаю, что приятелю во Львове фирма выдает деньги на бензин и он спит и видит, как меня заправить за наличку по корпоративной карте, но не звоню и не заправляюсь. Кроме того, у меня есть и карточка БРСМ, и другие.
Я привел цены на сопоставимые АЗС и сопоставимое качество бензина.

Так поэтому я и привел цены БРСМ, потому, что мне интересно сравнение цен на топливо в Турции с ценами там где я заправляюсь сейчас в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. Расход топлива такой же как и на раскрученных ВОГ и ОККО. При этом ВОГ не доливают 10% топлива - такая у них политика. Про ОККО когда-то давно заправился расход удивил, но потом они испортились и расход вернулся на уровень других брендов.
БРСМ вполне сопоставима с ВОГ и ОККО, пользуюсь брендом с 2014 года. Если что у меня дизель рено уже второе авто - обе из салона. Проблем с двигателем и топливной системой не наблюдалось никогда. Жалоб на бензин я там тоже не встречал.
А если хотите сопоставлять на уровне, то необходимо приводить сравнительный анализ топлива, вот тогда и можно говорить о сопоставимости. Для вас она одна - для меня другая. Так что топливо пока что дешевле в Украине.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ol_zy написав:Так что топливо пока что дешевле в Украине.

+ кешбек)) в отличии от Kuveyt Türk Katılım Bankası и DenizBank
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30

  ol_zy написав: в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. .

Я реально рад з Вас.
Замечу только, речь шла совсем о другом: главное Вы не заметили, тут товарищи, которые в жизни не были за границей (тот, что выше - был впервые с 1986 года, но до сих пор стыдится сказать, в какой стране, врал, что купил за 2000 евро путевку в Турцию с 28 июля) не понимают НИКАК, что то, что валюта той страны, где вам может быть когда-то повезет жить, слабее к доллару, тем вам приятнее и дешевле жить.
ВОТ ЭТО ВЫ НИКАК НЕ ЗАМЕТИЛИ.

Я рад, что Вас устраивает качество топлива.
Ремарки:
- после заправки на одной АЗС в Украине (не буду рекламировать, но бренд более, чем известный) через 30 км у меня в авто ВПЕРВЫЕ загорелся Check Engine - после чего меня подоила пара Сервисных центов на "обнулении" перечня ошибок. Кончилось тем, чем и должно кончиться: ПОЛЕТЕЛ КАТАЛИЗАТОР. Ничего особенного, но 2 100 долларов.
ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДОЛЛАРОВ.
- в Турции с марта 2019 по май 2020 находился товарищ с Украины - жена лежала в онкологии в Анталии (пересадка костного мозга). Он здесь был на своем авто украинской регистрации, которая работает на газе.
Недавно мне сказал: "Странная вещь, я в Анталии год заправлялся, и мне бака газа хватало на 550 км пробега, сейчас я живу в Харькове и мне хватает чуть ли не на половину от 550 км."
Как говорил Воланд: "Любезный, качество и еще раз качество..."
Хотя, если качество не волнует, тогда да...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:- мебель в Турции гораздо дешевле, чем в Украине, например хороший матрац стоит 1000 лир, база для кровати 1000 лир, диван-кровать примерно 2000 лир. Итого 4000 лир или опять же 800 долларов.

это не так матрасы и в Украине есть от 2000 грн зависит от размера и бренда (это я про ортопедические зима лето, например, https://svit-matrasiv.com.ua/notte-magnum/razmer-80x190.html - то что сходу выпало). И с мебелью также. Вопрос где и как искать.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:44

Вы правы, конечно.
Особенно про "искать"...
Оно время у меня был одногруппник капитаном в Автобатальоне.
Мне была инструкция такая: подъезжать ровно в 22-00 к забору и через него будут перебрасывать две канистры отличного бензина марки АИ93. Так и было...
Но мы же о другом, нет?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:44

  akurt написав:
  ol_zy написав: в Украине качество топлива на БРСМ меня полностью устраивает уже не первый год. .

Я реально рад з Вас.
Замечу только, речь шла совсем о другом: главное Вы не заметили, тут товарищи, которые в жизни не были за границей (тот, что выше - был впервые с 1986 года, но до сих пор стыдится сказать, в какой стране, врал, что купил за 2000 евро путевку в Турцию с 28 июля) не понимают НИКАК, что то, что валюта той страны, где вам может быть когда-то повезет жить, слабее к доллару, тем вам приятнее и дешевле жить.
ВОТ ЭТО ВЫ НИКАК НЕ ЗАМЕТИЛИ.

Я рад, что Вас устраивает качество топлива.
Ремарки:
- после заправки на одной АЗС в Украине (не буду рекламировать) через 30 км у меня загорелся Check Engine - после чего меня подоила пара Сервисных центов на "обнулении" перечня ошибок. Кончилось тем, чем и должно кончиться: ПОЛЕТЕЛ КАТАЛИЗАТОР. Ничего особенного, но 2 100 долларов.
ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДОЛЛАРОВ.
- в Турции с марта 2019 по май 2020 находился товарищ с Украины - жена лежала в онкологии в Анталии (пересадка костного мозга). Он здесь был на своем авто украинской регистрации, которая работает на газе.
Недавно мне сказал: "Странная вещь, я в Анталии год заправлялся, и мне бака газа хватало на 550 км пробега, сейчас я живу в Харькове и мне хватает чуть ли не на половину от 550 км."
Как говорил Воланд: "Любезный, качество и еще раз качество..."
Хотя, если качество не волнует, тогда да...

После заправки на одной из АЗС Европы - 2 года назад у меня также загорелся чек и началась включаться очистка катализатора. После приезда, в Украине, на сервисе провели диагностику - ничего не нашли, сбросили ошибку и порекомендовали пару раз заправиться на обычной для меня заправке, собственно после этого сразу же поехал на БРСМ заправился и более чек не горел.
Что интересно на сервисе рено ничего за эту услугу не взяли, т.е. абсолютно бесплатно сделали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:48

  akurt написав:Вы правы, конечно.
Особенно про "искать"...
Оно время у меня был одногруппник капитаном в Автобатальоне.
Мне была инструкция такая: подъезжать ровно в 22-00 к забору и через него будут перебрасывать две канистры отличного бензина марки АИ93. Так и было...
Но мы же о другом, нет?

вы о том что в Украине все дороже, я о том что это не так и, если вы не совсем лопух, то за 5-10 минут можно найти хорошего качества и дешевле чем в Турции, не всегда, но часто. В Турции вы ведь тоже матрас сначала ищите - выбираете, а потом покупаете? Или к вам на дом каждый день приходят представители всех видов услуг и вы им сразу заказываете, что вам нужно даже не читая описания просто дали денег за матрас и вам привезли матрас...?
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:51

Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
А БРСМ я прекрасно знаю, сам во Львове заправлялся и имею и сейчас дисконтную карту.
По моим ощущениям: бензин был хорош - как это всегда бывает - вначале.
Потом все из "одной бочки"...
Давайте так, если Вы хотите меня уговорить не заправляться на British Petroleum по цене дешевле, чем оно стоит дешевле цены в Украине, и ездить по подворотням, буеракам и заборам, отыскивая еще дешевле, то у Вас не получится.
Я даже на Shell стараюсь не заправляться, не говоря уж о подворотнях...
Просто качество есть качество... Час назад "сделал" после светофора одного россиянина на Мерсе... Пусть знает наших!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30

  akurt написав:Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
А БРСМ я прекрасно знаю, сам во Львове заправлялся и имею и сейчас дисконтную карту.
По моим ощущениям: бензин был хорош - как это всегда бывает - вначале.
Потом все из "одной бочки"...
Давайте так, если Вы хотите меня уговорить не заправляться на British Petroleum по цене дешевле, чем оно стоит дешевле цены в Украине, и ездить по подворотням, буеракам и заборам, отыскивая еще дешевле, то у Вас не получится.
Я даже на Shell стараюсь не заправляться, не говоря уж о подворотнях...
Просто качество есть качество... Час назад "сделал" после светофора одного россиянина на Мерсе... Пусть знает наших!

Вы меня с кем-то перепутали - я нигде про подворотни не писал. Всего лишь предложил сравнивать цены на топливо с нормальным брендом с хорошим качеством и адекватными ценами на топливо в Украине.
А про подворотни начал кто-то другой писать.
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