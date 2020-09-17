Додано: Нед 20 вер, 2020 22:42

Вы меня с кем-то спутали: я речь вел не о бензине, а том, как влияет курс лира-доллар на самое необходимое для человека, например, бензин.

Я написал простую и понятную вещь, которую не понимают выпускники Киево-Могилянки по направлению "Экономика" с этой ветки форума: если курс лира-доллар был 5,85 или даже 7,00, а стал 7,50 - то это реально классно для иностранца.

Вы не выпускник Киево-Могилянки, но тоже не поняли...

Вся беда в этом - и не только Ваша, что Вы - и не только Вы - проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны.

Это не во всех странах так.

Если все производится в ДАННОЙ стране - если все - от носков, трусов и вертолётов автомобилей производится в данной стране, то падение курса местной валюты под влиянием ВНЕШНИХ факторов:

а) Никак не влияет на благосостояние местных жителей, ибо их доходы не в долларах США.

б) приводит у укреплению благосостояния ИНОСТРАНЦЕВ, ибо их доходы - не в местной валюте. И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!! А в ЕС - за евро, купленные за гривну? - меньше!!!! МЕНЬШЕ!!!!

в) приводит к ухудшению благосостояния иностранцев, приехавших "подработать", ибо они получают местную валюту, но хотят иметь баксы...



Пункт в) вообще не в счет... Кому до них есть дело? Никому...



ВЫВОД: Зарабатывать в Украине - тратить НЕ в Украине.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.