+ кешбек)) в отличии от Kuveyt Türk Katılım Bankası и DenizBank
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ кешбек)) в отличии от Kuveyt Türk Katılım Bankası и DenizBank
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:30
Я реально рад з Вас.
Замечу только, речь шла совсем о другом: главное Вы не заметили, тут товарищи, которые в жизни не были за границей (тот, что выше - был впервые с 1986 года, но до сих пор стыдится сказать, в какой стране, врал, что купил за 2000 евро путевку в Турцию с 28 июля) не понимают НИКАК, что то, что валюта той страны, где вам может быть когда-то повезет жить, слабее к доллару, тем вам приятнее и дешевле жить.
ВОТ ЭТО ВЫ НИКАК НЕ ЗАМЕТИЛИ.
Я рад, что Вас устраивает качество топлива.
Ремарки:
- после заправки на одной АЗС в Украине (не буду рекламировать, но бренд более, чем известный) через 30 км у меня в авто ВПЕРВЫЕ загорелся Check Engine - после чего меня подоила пара Сервисных центов на "обнулении" перечня ошибок. Кончилось тем, чем и должно кончиться: ПОЛЕТЕЛ КАТАЛИЗАТОР. Ничего особенного, но 2 100 долларов.
ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ДОЛЛАРОВ.
- в Турции с марта 2019 по май 2020 находился товарищ с Украины - жена лежала в онкологии в Анталии (пересадка костного мозга). Он здесь был на своем авто украинской регистрации, которая работает на газе.
Недавно мне сказал: "Странная вещь, я в Анталии год заправлялся, и мне бака газа хватало на 550 км пробега, сейчас я живу в Харькове и мне хватает чуть ли не на половину от 550 км."
Как говорил Воланд: "Любезный, качество и еще раз качество..."
Хотя, если качество не волнует, тогда да...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 21:41, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
это не так матрасы и в Украине есть от 2000 грн зависит от размера и бренда (это я про ортопедические зима лето, например,
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:44
Вы правы, конечно.
Особенно про "искать"...
Оно время у меня был одногруппник капитаном в Автобатальоне.
Мне была инструкция такая: подъезжать ровно в 22-00 к забору и через него будут перебрасывать две канистры отличного бензина марки АИ93. Так и было...
Но мы же о другом, нет?
Востаннє редагувалось akurt в Нед 20 вер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:44
После заправки на одной из АЗС Европы - 2 года назад у меня также загорелся чек и началась включаться очистка катализатора. После приезда, в Украине, на сервисе провели диагностику - ничего не нашли, сбросили ошибку и порекомендовали пару раз заправиться на обычной для меня заправке, собственно после этого сразу же поехал на БРСМ заправился и более чек не горел.
Что интересно на сервисе рено ничего за эту услугу не взяли, т.е. абсолютно бесплатно сделали.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:48
вы о том что в Украине все дороже, я о том что это не так и, если вы не совсем лопух, то за 5-10 минут можно найти хорошего качества и дешевле чем в Турции, не всегда, но часто. В Турции вы ведь тоже матрас сначала ищите - выбираете, а потом покупаете? Или к вам на дом каждый день приходят представители всех видов услуг и вы им сразу заказываете, что вам нужно даже не читая описания просто дали денег за матрас и вам привезли матрас...?
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:51
Это замечательно.
У меня после того, как 2 раза заплатил за "сбрасывания того", что НЕЛЬЗЯ сбрасывать, все же полетел катализатор.
2 100 долларов.
А БРСМ я прекрасно знаю, сам во Львове заправлялся и имею и сейчас дисконтную карту.
По моим ощущениям: бензин был хорош - как это всегда бывает - вначале.
Потом все из "одной бочки"...
Давайте так, если Вы хотите меня уговорить не заправляться на British Petroleum по цене дешевле, чем оно стоит дешевле цены в Украине, и ездить по подворотням, буеракам и заборам, отыскивая еще дешевле, то у Вас не получится.
Я даже на Shell стараюсь не заправляться, не говоря уж о подворотнях...
Просто качество есть качество... Час назад "сделал" после светофора одного россиянина на Мерсе... Пусть знает наших!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:30
Вы меня с кем-то перепутали - я нигде про подворотни не писал. Всего лишь предложил сравнивать цены на топливо с нормальным брендом с хорошим качеством и адекватными ценами на топливо в Украине.
А про подворотни начал кто-то другой писать.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:42
Уговорили, буду заправляться только на БРСМ.
Хотя я речь вел не о бензине, а том, как влияет курс лира-доллар на самое необходимое для человека, например, бензин.
Я написал такую вещь, которую почему-то не понимают: если курс лира-доллар был 5,85 или даже 7,00, а стал 7,50 - то это реально классно для иностранца.
Вся беда в этом что люди проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны.
Это не во всех странах так.
Если все производится в ДАННОЙ стране - если все - от носков, трусов и вертолётов и автомобилей производится в данной стране, то падение курса местной валюты под влиянием ВНЕШНИХ факторов:
а) Никак не влияет на благосостояние местных жителей, ибо их доходы не в долларах США. Они не зарабатывают доллары и НЕ тратят доллары. Дорогой доллар только очень опосредованно и очень издалека и очень кое-как влияет на жизнь гражданина данной страны.
б) приводит у укреплению благосостояния ИНОСТРАНЦЕВ, ибо их доходы - не в местной валюте. И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!! А в ЕС - за евро, купленные за гривну? - меньше!!!! МЕНЬШЕ!!!!
в) приводит к ухудшению благосостояния иностранцев, приехавших "подработать", ибо они получают местную валюту, но хотят иметь баксы...
Пункт в) вообще не в счет... Кому до них есть дело? Никому...
ВЫВОД: Зарабатывать в Украине - тратить НЕ в Украине.
Заметьте, что все олигархи так и делают...
Почему бы каждому не побыть олигархом?
Вель уже более года каждый уже пребывает в должности президента.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 21 вер, 2020 08:17
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Заробляти в багатшій локації, тратити в дешевшій.
Що, наприклад, роблять гастріки в Польщі, або трудові мігранти в Києві, заробляючи в багатшому місці, а тратити їдуть до себе додому.
Або що роблять пенсіонери з ЄС: "купують для себе житло" в бідніших країнах: Болгарія, Туреччина, Іспанія, Португалія і там потихеньку живуть на скромну пенсію.
https://fi202x.blogspot.com/
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