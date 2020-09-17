Все верно.
Иногда слышишь ужасы от знакомых в Германии: и свет не включаю, и унитаз отключаю и экономлю на всем.
x. X. X.
Сегодня несколькими авто украинская диаспора - все имеют квартиры тут, прибыли в бухту Адрасан и через 10 минут выходим в открытое море.
На парковке из автобуса вышла группа туристов, посмотрели на наши автономера и произнесли:
- Ничего себе! А на самолёте не дешевле было?
- Так мы здесь живем!
- Ну ни фига себе!
- А Вы откуда?
- Одесса!
Как украинцы, живущие в Анталии, экономят деньги:
1. Поход на яхте на необитаемый остров - 120 лир или 15$. Для туристов - 35$.
2. Вход в Гбйнюк каньон для туристов 15 лир, людля украинцев, которые тут живут - 10 лир, но это мелочь!
3. Рафтинг в Гюйнюк каньоне для туристов 130 лир - для украинцев, живущих здесь - 80 лир.
И это не самое главное: тех, кто на рафтинг, забирают внедорожники Митсубиши, так вот туристов садят в кузов, а тех, кто имеет ВНЖ - во вторую кабину внедорожника. Мелочь, но пылью на горной дороге не дышать...
Все: яхта отчалила! Связи нет!