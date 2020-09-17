Додано: Пон 21 вер, 2020 10:18

Все верно.

Иногда слышишь ужасы от знакомых в Германии: и свет не включаю, и унитаз отключаю и экономлю на всем.

x. X. X.

Сегодня несколькими авто украинская диаспора - все имеют квартиры тут, прибыли в бухту Адрасан и через 10 минут выходим в открытое море.

На парковке из автобуса вышла группа туристов, посмотрели на наши автономера и произнесли:

- Ничего себе! А на самолёте не дешевле было?

- Так мы здесь живем!

- Ну ни фига себе!

- А Вы откуда?

- Одесса!



Как украинцы, живущие в Анталии, экономят деньги:

1. Поход на яхте на необитаемый остров - 120 лир или 15$. Для туристов - 35$.

2. Вход в Гбйнюк каньон для туристов 15 лир, людля украинцев, которые тут живут - 10 лир, но это мелочь!

3. Рафтинг в Гюйнюк каньоне для туристов 130 лир - для украинцев, живущих здесь - 80 лир.

И это не самое главное: тех, кто на рафтинг, забирают внедорожники Митсубиши, так вот туристов садят в кузов, а тех, кто имеет ВНЖ - во вторую кабину внедорожника. Мелочь, но пылью на горной дороге не дышать...

Все: яхта отчалила! Связи нет!

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.