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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:18

Все верно.
Иногда слышишь ужасы от знакомых в Германии: и свет не включаю, и унитаз отключаю и экономлю на всем.
x. X. X.
Сегодня несколькими авто украинская диаспора - все имеют квартиры тут, прибыли в бухту Адрасан и через 10 минут выходим в открытое море.
На парковке из автобуса вышла группа туристов, посмотрели на наши автономера и произнесли:
- Ничего себе! А на самолёте не дешевле было?
- Так мы здесь живем!
- Ну ни фига себе!
- А Вы откуда?
- Одесса!

Как украинцы, живущие в Анталии, экономят деньги:
1. Поход на яхте на необитаемый остров - 120 лир или 15$. Для туристов - 35$.
2. Вход в Гбйнюк каньон для туристов 15 лир, людля украинцев, которые тут живут - 10 лир, но это мелочь!
3. Рафтинг в Гюйнюк каньоне для туристов 130 лир - для украинцев, живущих здесь - 80 лир.
И это не самое главное: тех, кто на рафтинг, забирают внедорожники Митсубиши, так вот туристов садят в кузов, а тех, кто имеет ВНЖ - во вторую кабину внедорожника. Мелочь, но пылью на горной дороге не дышать...
Все: яхта отчалила! Связи нет!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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