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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:18

Все верно.
Иногда слышишь ужасы от знакомых в Германии: и свет не включаю, и унитаз отключаю и экономлю на всем.
x. X. X.
Сегодня несколькими авто украинская диаспора - все имеют квартиры тут, прибыли в бухту Адрасан и через 10 минут выходим в открытое море.
На парковке из автобуса вышла группа туристов, посмотрели на наши автономера и произнесли:
- Ничего себе! А на самолёте не дешевле было?
- Так мы здесь живем!
- Ну ни фига себе!
- А Вы откуда?
- Одесса!

Как украинцы, живущие в Анталии, экономят деньги:
1. Поход на яхте на необитаемый остров - 120 лир или 15$. Для туристов - 35$.
2. Вход в Гбйнюк каньон для туристов 15 лир, людля украинцев, которые тут живут - 10 лир, но это мелочь!
3. Рафтинг в Гюйнюк каньоне для туристов 130 лир - для украинцев, живущих здесь - 80 лир.
И это не самое главное: тех, кто на рафтинг, забирают внедорожники Митсубиши, так вот туристов садят в кузов, а тех, кто имеет ВНЖ - во вторую кабину внедорожника. Мелочь, но пылью на горной дороге не дышать...
Все: яхта отчалила! Связи нет!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вся беда в этом что люди проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны.

Это не так, цены на продукты очень долго держались на уровне доллара 8, даже когда доллар уже был 28-30. И несколько лет они подтягивались (с учетом сезонности). Думаю и в Турции вы это еще увидите, если не будет отката назад.
  akurt написав:И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!!

Не срабатывает. Судя по приводимым ценам вы на гривну сейчас можете купить немного меньше в Турции чем в Украине, поскольку курс немного просел и в Турции и в Украине, но в Турции сильнее, то вы пока что можете купить чуть больше за гривну, чем ранее, но все равно меньше чем я могу купить в Украине.
А если учесть что мои сбережения и доход в долларе, то для меня рост курса в Украине (девальвация) выгодна, если она идет волнами по 2-6 месяцев за это время цены на продукты и даже технику (которая уже была завезена) не следуют за курсом настолько быстро.
Так что преимуществ трат в Турции даже имея доход в гривне, по сравнению с Украиной особо и нет. Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ol_zy написав:Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 6819675094
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота :D https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 3044000151
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 14:04

  Мизантрóп написав:
  ol_zy написав:Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 6819675094
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота :D https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 3044000151

Акурт їх з собою привозить. У багажнику "Хонди".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 766767768769
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