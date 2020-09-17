Додано: Пон 21 вер, 2020 13:07

akurt написав: Вся беда в этом что люди проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны. Вся беда в этом что люди проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны.

akurt написав: И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!! И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!!

Это не так, цены на продукты очень долго держались на уровне доллара 8, даже когда доллар уже был 28-30. И несколько лет они подтягивались (с учетом сезонности). Думаю и в Турции вы это еще увидите, если не будет отката назад.Не срабатывает. Судя по приводимым ценам вы на гривну сейчас можете купить немного меньше в Турции чем в Украине, поскольку курс немного просел и в Турции и в Украине, но в Турции сильнее, то вы пока что можете купить чуть больше за гривну, чем ранее, но все равно меньше чем я могу купить в Украине.А если учесть что мои сбережения и доход в долларе, то для меня рост курса в Украине (девальвация) выгодна, если она идет волнами по 2-6 месяцев за это время цены на продукты и даже технику (которая уже была завезена) не следуют за курсом настолько быстро.Так что преимуществ трат в Турции даже имея доход в гривне, по сравнению с Украиной особо и нет. Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.