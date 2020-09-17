Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Все верно. Иногда слышишь ужасы от знакомых в Германии: и свет не включаю, и унитаз отключаю и экономлю на всем. x. X. X. Сегодня несколькими авто украинская диаспора - все имеют квартиры тут, прибыли в бухту Адрасан и через 10 минут выходим в открытое море. На парковке из автобуса вышла группа туристов, посмотрели на наши автономера и произнесли: - Ничего себе! А на самолёте не дешевле было? - Так мы здесь живем! - Ну ни фига себе! - А Вы откуда? - Одесса!
Как украинцы, живущие в Анталии, экономят деньги: 1. Поход на яхте на необитаемый остров - 120 лир или 15$. Для туристов - 35$. 2. Вход в Гбйнюк каньон для туристов 15 лир, людля украинцев, которые тут живут - 10 лир, но это мелочь! 3. Рафтинг в Гюйнюк каньоне для туристов 130 лир - для украинцев, живущих здесь - 80 лир. И это не самое главное: тех, кто на рафтинг, забирают внедорожники Митсубиши, так вот туристов садят в кузов, а тех, кто имеет ВНЖ - во вторую кабину внедорожника. Мелочь, но пылью на горной дороге не дышать... Все: яхта отчалила! Связи нет!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
akurt написав:Вся беда в этом что люди проецируют все с украинской действительности, где малейший "пук" гривна-доллар приводит автоматически к удорожанию всего на свете, на другие страны.
Это не так, цены на продукты очень долго держались на уровне доллара 8, даже когда доллар уже был 28-30. И несколько лет они подтягивались (с учетом сезонности). Думаю и в Турции вы это еще увидите, если не будет отката назад.
akurt написав:И тут срабатывает то, о чем я писал: за один и тот же доллар или гривну - вот парадокс - украинец в Турции может получить товаров/услуг БОЛЬШЕ, чем в Украине. Это ужасно? Это прекрасно! А в Украине? МЕНЬШЕ!!!
Не срабатывает. Судя по приводимым ценам вы на гривну сейчас можете купить немного меньше в Турции чем в Украине, поскольку курс немного просел и в Турции и в Украине, но в Турции сильнее, то вы пока что можете купить чуть больше за гривну, чем ранее, но все равно меньше чем я могу купить в Украине. А если учесть что мои сбережения и доход в долларе, то для меня рост курса в Украине (девальвация) выгодна, если она идет волнами по 2-6 месяцев за это время цены на продукты и даже технику (которая уже была завезена) не следуют за курсом настолько быстро. Так что преимуществ трат в Турции даже имея доход в гривне, по сравнению с Украиной особо и нет. Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
ol_zy написав:Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
ol_zy написав:Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.