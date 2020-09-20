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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 766767768769
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 13:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ol_zy написав:Все дело в том что вы не оцениваете ситуацию в целом, а ищите отдельные примеры, которые выгодно подчеркивают ваши доводы и всячески пытаетесь игнорировать (и даже троллить), если кто-то показывает обратные вашей позиции, примеры.
https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 6819675094
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота :D https://www.facebook.com/groups/5667861 ... 3044000151
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:52

  flyman написав:виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили

USDTRY 7.61603
Хіхі
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 766767768769
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