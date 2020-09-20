виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:52
https://fi202x.blogspot.com/
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