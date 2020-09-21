виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
виходили в море був курс 7,57
а як повертаються 7,60
наекономили
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 13:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
в каментах пишут,что и лекарства в анатолии бывают дороже,чем в Украине.Селёдка и сгущёнка на вес золота
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:52
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:41
О 17-00 виїхали з бухти Адрасан (85 км) на Анталію.
Інет показав ПРИЄМНУ звістку: ліра - долар 7.6271.
Казка!
Дивуюся, як люди того не розуміють.
Варто купити калькулятр та понатискати кнопки:
- пальне 7,03 ліри за літр. (28,22/7,6271)х7,03=26,01 гривня.
Батон білий як коштував в 2018 році 1,5 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х1,5=5,55 гривні.
1 літр молока як коштував в 2018 році 3 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х3=11,10 гривні.
Курка 1 кг (тушка) як коштувала в 2018 році 9 лір, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х9=33,30 гривні.
Удар "нижче пояса": віскі пляшка 0,7 літра Grant's (купую тільки такий) як коштував в 2018 році 144 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х144=532,80 гривні.
Панове, раджу купити калькулятор! Не жалкуйте на той пристрій гроші, бо будете бідними все життя.
Найбільше хвилюється знаменитий пан Флайман: дісно, якщо гривня-долар 28,21 на купівлю і 28,23(29) на продаж, то:
- його депозит в гривнях перетворюється на повний пшик.
- його ціни на будівельні матеріали для ремонту кавалірок вже перераховані на курс 30.
Звісно, буде хвилюватися...
Але ми "тримаємо кулачки"... Гігантський прєкт, навіть більший, ніж жалюгідна розв"язка в Херсоні, в яку вже вкинули 900 000 000 гривень і намагаються виділити ще 400 000 000...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 вер, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:52
1,00/1,00=21,00 гривень +кешбек
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
|