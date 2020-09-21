Додано: Пон 21 вер, 2020 19:41

О 17-00 виїхали з бухти Адрасан (85 км) на Анталію.

Інет показав ПРИЄМНУ звістку: ліра - долар 7.6271.

Казка!

Дивуюся, як люди того не розуміють.

Варто купити калькулятр та понатискати кнопки:

- пальне 7,03 ліри за літр. (28,22/7,6271)х7,03=26,01 гривня.

Батон білий як коштував в 2018 році 1,5 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х1,5=5,55 гривні.

1 літр молока як коштував в 2018 році 3 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х3=11,10 гривні.

Курка 1 кг (тушка) як коштувала в 2018 році 9 лір, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х9=33,30 гривні.

Удар "нижче пояса": віскі пляшка 0,7 літра Grant's (купую тільки такий) як коштував в 2018 році 144 ліри, так і коштує, рахуємо: (28,22/7,6271)х144=532,80 гривні.



Панове, раджу купити калькулятор! Не жалкуйте на той пристрій гроші, бо будете бідними все життя.



Найбільше хвилюється знаменитий пан Флайман: дісно, якщо гривня-долар 28,21 на купівлю і 28,23(29) на продаж, то:

- його депозит в гривнях перетворюється на повний пшик.

- його ціни на будівельні матеріали для ремонту кавалірок вже перераховані на курс 30.

Звісно, буде хвилюватися...

Але ми "тримаємо кулачки"... Гігантський прєкт, навіть більший, ніж жалюгідна розв"язка в Херсоні, в яку вже вкинули 900 000 000 гривень і намагаються виділити ще 400 000 000...

Востаннє редагувалось akurt в Пон 21 вер, 2020 20:09, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал.